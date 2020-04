Giulia conferma il ritorno da Damante: "Finto? Mi sarei messa il mascara"

Il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante ha scatenato l’ira del web: molti hanno insinuato che le foto paparazzate dal settimanale Chi fossero state concordate con la coppia, ma la influencer ha preso parola e messo tutti a tacere.

Se fino ad adesso ha scelto di rimanere in silenzio lasciando agli altri la possibilità di commentare in ogni modo il ricongiungimento con Damante, ora la De Lellis ha deciso di parlare e lo ha fatto rispondendo ad una delle tante utenti del web che l’hanno accusata di essersi venduta l’esclusiva per il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

“ Tesoro, parti dal presupposto che io non faccio parte di quelli che si vendono! – ha sbottato la influencer - . Ma anche se fossi così disperata, almeno un po’ di blush o un filo di mascara, conoscendomi, non l’avrei messo su? Mio Dio, sembro un ce..o, dai! ”. Per la prima volta, quindi, la De Lellis ha deciso di rispondere a tono a chi, nelle ultime ore, le ha puntato il dito contro sostenendo che le foto pubblicate dal rotocalco di Signorini siano state organizzate ad arte.

Ma non è tutto. Dopo l’uscita della notizia ufficiale del ritorno dei Damellis, l’ultimo post social di Giulia è stato sommerso dalla critiche: da chi la accusava di essere una persona incoerente fino a chi le suggeriva sarcasticamente di scrivere un altro libro, passando per coloro che le hanno fatto notare come, dopo tutto, le corna le stessero bene.

“ Il continuo del libro? È così richiesto che ci sto facendo un pensierino – ha commentato piccata Giulia ad un hater, per poi lanciare una sonora frecciata a tutte coloro che si sono sentite in diritto di puntarle il dito contro per aver perdonato Damante - . Ho male al cuore per loro! ”.

Intanto, nelle ultime ore, il dj veronese ha postato un video che, ancora una volta, ha scatenato la rete: commentando la colazione preparata, ha scelto di non tagliare l’audio nel momento in cui si ascolta chiaramente la voce della De Lellis che lo rimprovera. Ormai, è chiaro, che i due non si nascondono più e, proprio per questo motivo, molti fan non riescono ancora a capire perchè non si mostrino una volta per tutte al mondo.