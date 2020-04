Giulia De Lellis: "Ho perdonato Damante quando l'ho guardato negli occhi"

È tempo di confessioni per Giulia De Lellis che, complice la quarantena, ha avuto del tempo libero da dedicare ai fan e alle domande dei più curiosi.

Proprio lei che, durante un’ospitata nel salotto di Silvia Toffanin, aveva detto che il “ perdono è come l’altezza, o ce l’hai o non ce l’hai. E io non ce l’ho ”, ha confessato di essere stata in grado di perdonare i tradimenti di Andrea Damante. Dopo averci scritto un libro, risultato uno dei più venduti degli ultimi tempi, e aver lasciato intendere di aver trovato in Andrea Iannone l’uomo della vita, la De Lellis ha avuto il coraggio di ritornare sui suoi passi, mettere fine alla relazione con lo sportivo e concedersi una terza possibilità con il dj veronese.

Un gesto che molti hanno ritenuto ipocrita e da masochisti, ma che lei ha difeso con le unghie e con i denti rasserenando chiunque abbia voluto giudicare in maniera negativa questo ritorno di fiamma. Così, per far comprendere a tutti una volta per tutte come sia riuscita a tornare sui suoi passi e lasciarsi alle spalle quelle corna di cui ha ampiamente parlato, Giulia De Lellis ha risposto ad una fan che le chiedeva come riuscisse a fidarsi di chi, in passato, l’aveva ferita.

“ Perdonando – ha risposto lei - . Se ne vale la pena ovviamente, perché tutti possono sbagliare! ”. “ In generale, se reputo troppo intelligenti le persone che ho davanti, rispetto allo sbaglio commesso, con un po’ di tempo mi passa perché sbagliare è umano – ha continuato a spiegare lei, per poi concentrarsi proprio sul perdono di Andrea Damante - . Se ti riferisci al ‘Dama’, io l’ho perdonato un giorno di tanto tempo fa (circa 2 anni fa, non ricordo più) ”.

La De Lellis, dunque, ha spiegato di aver avuto un confronto diretto con Andrea dopo la fine della loro storia e la scoperta dei tradimenti durante il quale ha capito che lui aveva compreso il grave errore commesso. “ Quando ci siamo trovati a parlare della cosa, finito tutto... – ha scritto ancora la influencer - . Nei suoi occhi ho percepito qualcosa di forte (aveva capito la cag..ta) che mi ha spinta a chiudere in ‘buona’ nonostante tutto. Era bello, giovane e leggero (per non dire un po’ cogli...). È capitato a tutti ”.