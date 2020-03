Incontro segreto tra Giulia De Lellis e Andrea Damante?

Continuano le indiscrezioni su un presunto riavvicinamento tra Giulia De Lellis e Andrea Damante: i due ex fidanzati, infatti, pare avessero organizzato un incontro segreto saltato a causa del coronavirus.

Per capire cosa potrebbe essere accaduto ai due e, di conseguenza, ai loro rispettivi partner, è necessario fare un passo indietro: da tempo, infatti, si parla di una crisi di coppia tra la influencer e Andrea Iannone e tra il dj veronese e Claudia Coppola. I ben informati, infatti, sostengono che questi ultimi si siano lasciati proprio in seguito ad un presunto incontro segreto che sarebbe dovuto avvenire a Forte dei Marmi tra Damante e la De Lellis.

L’8 marzo pare che l'ex tronista di Uomini e Donne avesse in programma una serata in un locale del posto e, casualmente, la De Lellis era nei paraggi così come la Coppola, che si dice abbia accompagnato il fidanzato nella trasferta. Tutto, poi, è saltato per l’emergenza sanitaria e la influencer e Damante sarebbero stati costretti a rinviare l’incontro.

Intanto, nelle ultime ore, il paparazzo Alan Fiordelmondo ha raccontato ai microfoni di RTL 102.5 di un vero e proprio riavvicinamento in corso tra i due ex fidanzati. Giulia e Andrea, dopo essersi casualmente incontrati ad un evento e poi alla settimana della moda di Milano, sarebbero tornati a sentirsi. Una fonte anonima ha riportato, inoltre, un retroscena inedito: “ Erano vicinissimi, si sono guardati a lungo. Non si sono scambiati alcuna parola. Ma non dimentico i loro sguardi ”.

Andrea Iannone, intanto, sembra essere completamente sparito dalla vita della De Lellis: dal giorno della festa a sorpresa organizzata per Giulia, i due non si fanno più vedere insieme e ciò non fa altro che alimentare e confermare le voci su una rottura definitiva tra loro.

Cosa sta accadendo, in realtà, lo sanno solo i diretti interessati, ma gli esperti di gossip sono pronti a giurare che, prima o poi, Giulia De Lellis e Andrea Damante torneranno a far sognare i fan dei “Damellis” confermando, ufficialmente, che "certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano".