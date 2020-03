Giulia De Lellis lascia Lugano e prende casa a Pomezia: è quasi finita con Iannone?

Continuano i rumors sulla crisi profonda tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe lasciato Lugano per affittare da sola casa a Pomezia.

Da quando i due non appaiono più insieme sui social, si parla di una tensione sempre più forte tra la influencer e lo sportivo. Era stato il settimanale Chi a spiegare che la scelta di Giulia di non pubblicare più su Instagram foto insieme ad Andrea derivava da una precisa richiesta di quest’ultimo, dovuta alla sua situazione giudiziaria e alle accuse di doping.

Negli ultimi giorni, però, si era sparsa voce di un presunto tradimento di Iannone, ma la De Lellis aveva deciso di intervenire sui social smentendo le continue illazioni su una ipotetica crisi tra loro. Ecco, però, che il settimanale Chi aggiunge un indizio che potrebbe confermare le supposizioni iniziate a circolare nelle ultime ore: Giulia sarebbe sparita da Lugano e avrebbe affitato una casa tutta per sé a Pomezia, vicino alla sua famiglia.

Dopo poche settimane dall’inizio della relazione con il motociclista, infatti, la influencer si era trasferita a Lugano e, direttamente dalla casa del compagno, aveva postato una serie di video e immagini in cui si mostrava felice e serena. La convivenza tra loro, come spiegato da lei, era iniziata in maniera quasi naturale e sembrava anticipare l’inizio di una vera e propria vita insieme, magari con tanto di fede al dito e pargoli al seguito.

Giulia, infatti, non ha mai nascosto il desiderio di diventare mamma giovane e Andrea pareva condividere i suoi stessi pensieri e progetti. Nelle ultime ore, però, arriva la notizia che potrebbe essere il preludio di una crisi nera. “ Ad avvalorare la tesi di una profonda crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone è il fatto che l’influencer non è più stata avvistata a Lugano, in Svizzera, dove ha casa il pilota e lei si era trasferita – scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini - . Anzi, pare abbia preso una casa in affitto nei pressi di Pomezia, vicino alla sua famiglia. Un primo passo per ricominciare una nuova vita? ”.

Se i fan della coppia, però, sono convinti che la relazione tra la De Lellis e Iannone stia procedendo in maniera tranquilla, tenendo il privato lontano dalle luci dei riflettori, qualcuno inizia a pensare che tutti i rumors sulla coppia siano davvero fondati. Chissà se anche in questa occasione Giulia prenderà in mano il telefono per smentire – o confermare – le notizie sul suo conto.