Giulia De Lellis super hot. Ma stupisce la reazione dei fan

Alla fine l'istinto infallibile dei fan e l'impuntarsi del gossip l'hanno avuta vinta sulla storia segreta tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. L'enigma è stato risolto e i sospetti hanno trovato risposta. I "Damellis" sono tornati insieme e per di più stanno trascorrendo la quarantena nell'abitazione dell'influencer a Pomezia. Nelle ultime ore è stato il sito web del magazine Chi ha mostrare al mondo la prova schiacciante che il Dj veronese e la modella stiano anima e cuore sotto lo stesso tetto. Il magazine online di Alfonso Signorini ha pubblicato delle foto eloquenti che provano che la De Lellis e Damante stiano condividendo il perodo della quarantena a distanza ravvicinata. I due sono stati immortalati mentre escono di casa per recarsi a fare la spesa.

Erano giorni che i fan della coppia martellavano entrambi nelle dirette Instagram, chiedendo chiarimenti su un loro ritorno di fiamma. Ma entrambi eludevano le domande o rispondevano evasivamente. Mai nessuna conferma o smentita in merito ad un ritorno in love da parte loro. Nelle loro comparse sui social, però, sia Giulia De Lellis che Andrea Damante tradivano il loro segreto. I follower, quali fini scrutatori, hanno notato piccoli dettagli rivelatori nelle stores Ig dei diretti interessati che disvelavano la loro compresenza nella stessa location. Giorno dopo giorno sono emersi nuovi indizi che stuzzicavano la fantasia e la curiosità dei fan fedelissimi della coppia vip. La verità era celata, ma pian piano è venuta a galla, palesandosi agli occhi di tutti. Oggi, i "Damellis" convivono felicemente, affrontando all'insegna dell'amore tale momento difficile. E i fan non possono che esultare per questa bella notizia.

Giulia De Lellis super sexy con i vestiti di Damante

Dopo il rincorrersi di pettegolezzi e rumor incessanti, finalmente, la prova è arrivata dal magazine Chi che ha svelato l'arcano che assillava gli ammiratori dei "Damellis". I paparazzi della rivista di gossip hanno colto in flagrante la De lellis e Damante presso l'abitazione dell'influencer intenti a fare la spesa per rimpinguare la dispensa in questo periodo di auto isolamento. La coppia non può più tirarsi indietro e deve ammetere la rinascita della liaison. Adesso ai fan non resta che fantasticare su come trascorrano nelle mura domestiche la loro storia di amore e passione gli ex protagonisti di Uomini e Donne. Come vivranno i "Damellis" la loro quarantena in stretta intimità? Dopo l'amore ritrovato, sicuramente, saranno catturati l'uno dall'altra, tra baci, abbracci, carezze e.....

In questi giorni di reclusiione i vip continuano a tenere compagnia ai loro fan, aprendo le porte delle loro case e facendosi riprendere in quella che è la loro quotidianità. Giiulia De Lellis, reginetta delle influencer, sguazza nel suo habitat naturale: il web durante la quarantena è la sua seconda casa. Del resto è diventata famosa proprio grazie ai suoi scatti carichi di sensualità che hanno fatto capitolare tutti i suoi fan. Pare che la quarantena abbia giovato alla bellissima fashion blogger. Nel suo ultimo post appare in tutta la sua bellezza mozzafiato, esibendo il suo corpo seducente da capogiro. La mora ex corteggiatrice di Uomini e Donne è riapparsa su Instagram in uno scatto hot. La posa è super sexy: Giulia De Lellis manda in tilt i fan. Nella foto Giulia sfoggia un look stile grunge, da vera outsider, che ha catalizzato l'attenzione dei follower. La bellezza fresca e lo sguardo ammaliante uniti ad una eroticità e un fisico da urlo incantano il popolo web.