"Giulia sta con te per gioco, è fidanzata": Pretelli va in tilt e si stacca dalla Salemi

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono sempre più vicini nella casa del Grande Fratello Vip. Il bacio sotto il vischio è stato lo spartiacque della loro relazione, di una storia iniziata quasi per gioco che ora sembra destinata a prendere il largo, anche se c'è chi nutre forti dubbi sulla sincerità della coppietta. È soprattutto il comportamento di Pierpaolo Pretelli a indispettire maggiormente il pubblico a casa, che fino a poche settimane fa sognava una relazione con Elisabetta Gregoraci.

In realtà, a sperare che Pierpaolo portasse avanti la relazione con la showgirl calabrese erano anche i parenti di Pretelli, ai quali non va giù che il modello abbia rimpiazzato la Gregoraci così in fretta nelle sue attenzioni. Pretelli sembra abbia messo in pratica una strategia da copia e incolla, con l'unica differenza che in Giulia Salemi, a differenza della Gregoraci, Pierpaolo Pretelli ha trovato terreno fertile per portare avanti la storiella d'amore al Grande Fratello Vip. Da settembre, in un modo o nell'altro, il modello è invischiato in pseudo love story, che se con la Gregoraci potevano avere una parvenza di naturalezza, con la Salemi no. I fan dei Gregorelli (la coppia formata da Pierpaolo ed Elisabetta) sembrano molto risentiti del comportamento del ragazzo e hanno addirittura fatto una colletta per mandare un aereo di sostegno a Tommaso Zorzi, quasi avvisando Pretelli di aver perso 100mila sostenitori con il suo comportamento: " EG (Elisabetta Gregoraci, ndr) ti amiamo, TZ (Tommaso Zorzi, ndr) vinci per noi. #100kgregorelli ".

A questo aereo, che ha particolarmente irritato Pretelli, convinto che i fan dovrebbero essere dalla sua parte e non da quella dela Gregoraci, oggi è arrivato un altro messaggio molto particolare, sempre indirizzato a lui. Come tradizione, alcuni fan spesso si avvicinano alle mura di recinzione della Casa e, da fuori e muniti di megafono, lanciano messaggi ai concorrenti prima di essere mandati via dagli uomini della sicurezza. " Devi capire che Elisabetta non ha nessuno fuori. Cazzo, lo capisci che Giulia sta con te solo per gioco? ", ha gridato oggi una voce femminile, che poi ha aggiunto: " Pierpaolo stai attento, Giulia è fidanzata con Alessio ".

I concorrenti che in quel momento si trovavano in giardino e che hanno potuto sentire il messaggio sono corsi ad avvisare la Salemi, che ha negato anche solo di conoscere qualcuno di nome Alessio: " Mi spiace solo se Pier ci ha creduto ". Il più scettico di tutti è sembrato Tommaso Zorzi: " Forse non è un fidanzato ma uno che frequentavi fuori... ". Pierpaolo è apparso piuttosto colpito dalle parole dell'urlatrice all'esterno, nonostante le rassicurazioni di Giulia, che ha continuato a negare ogni attribuzione. " Giulia, pensaci bene. Non è colpa mia se hai preso il GF per Tinder! Ma che ti arrabbi? Chi diffami? Pier mai una gioia per te... Giulia, cioè tu stai dicendo che per un anno non sei uscita con nessuno? Magari qualcuno di sei mesi fa... Un flirt... Nemmeno un messaggio... ", ha incalzato Tommaso Zorzi davanti alla reticenza della Salemi.