Giuliana De Sio a fare la spesa. Ma gli utenti si preoccupano: "Attenta a non riprendere il virus"

Giuliana De Sio non ha fatto in tempo a guarire dal coronavirus che sui social è già stata punzecchiata da alcuni utenti. L’attrice ha pubblicato sul suo profilo personale Facebook una sua foto mentre si reca a fare la spesa e qualcuno non ha perso occasione di dire la sua o semplicemente di cercare di proteggerla.

La quarantena dell’attrice salernitana, 63 anni, è terminata pochi giorni fa dopo il ricovero in ospedale per polmonite. Giuliana De Sio aveva annunciato di essere ricoverata all’ospedale Spallanzani lo scorso 13 marzo in seguito alle complicazioni dovute al coronavirus. Dopo due settimane di degenza, però, la De Sio è guarita ed è potuta rientrare nella sua abitazione di Roma per trascorrere gli ultimi giorni di isolamento. L’attrice, nelle scorse ore, ha condiviso con i suoi numerosi fan la bella notizia della sua prima uscita dopo la lunga malattia. Sulla sua pagina Facebook ha deciso di pubblicare un selfie, dove si è mostrata con indosso la mascherina per le strade capitoline. A corredo del post poche parole: " Si torna in superficie dopo trenta giorni......prima timida uscita.. .".

Tra le tante frasi di affetto e incoraggiamento, però, non sono mancati i commenti negativi all’indirizzo dell’attrice. Tra questi anche quelli di un utente che, tra il serio e il faceto, ha scritto rivolgendosi all'attrice: " Stai molto attenta che la ricaduta è più brutta della prima ". Parole che Giuliana De Sio non ha esitato a commentare, rispondendo: " Veramente scioccante la sua mancanza di tatto ". Per altri invece, l’interprete della fiction "Il bello delle donne" avrebbe dovuto continuare a stare a casa sia per le sue condizioni di salute sia per l'ordinanza di quarantena ancora in vigore: " Non devi uscire. Solo 200 mt da casa tua ", " Attenta non puoi uscire ", " Giuliana devi stare a casa... altro che timida uscita ".