Giuliana De Sio sta bene: "Dal virus si esce signori..."

Giuliana De Sio sta uscendo dall’incubo coronavirus. L’attrice è tornata sui social network. dopo una lunga assenza, per confermare la lenta ma progressiva guarigione dopo la positività al Covid-19. L’attrice era sparita dai social da diverse settimane: l'ultimo post risaliva al 18 febbraio in occasione della tappa pistoiese del suo tour nei teatri. Il 13 marzo era però tornata con un post scioccante, dove svelava di aver contratto il coronavirus durante la sua tournée teatrale a metà febbraio (con lo spettacolo "Le signorine" con Isa Danieli, ndr) e di lottare contro una brutta polmonite, che l’aveva costretta al ricovero all’Ospedale Spallanzani.

" La solitudine feroce di questa situazione – aveva scritto pochi giorni fa sulla sua pagina Facebook – e il dolore fisico e mentale che ne derivano sono la prova più dura a cui io sia stata sottoposta in tutta la mia vita ". Oggi le notizie sulla sua lenta ma costante guarigione fanno tirare un sospiro di sollievo non solo all’attrice ma anche a tutti coloro che vivono nel timore di essere contagiati. Attraverso un nuovo messaggio social, Giuliana De Sio ha rassicurato i suoi seguaci: " Signori e signore, sto bene! Sto a casa a fare la vita ritirata che stiamo facendo tutti e sono completamente fuori dal virus ".

L’attrice ha svelato di esser stata dimessa dall'ospedale Spallanzani, dove ha trascorso le ultime due settimane, ma si è poi rivolta agli hater che, nelle ultime ore, l’avevano presa di mira: " Prego gli hater di astenersi dal dire cattiverie e assurdità almeno su questo argomento (ho letto cose la cui stupidità si eleva quasi ad arte) e di rivolgere la loro attenzione ad altro".