Giulio Golia: "Per il Covid ho perso l'udito. Ma il sistema non aiuta i pazienti"

Giulio Golia ha vinto la sua battaglia contro il coronavirus. Dopo un mese di malattia l'inviato de Le Iene è risultato negativo al tampone, ma Golia non è ancora definitivamente guarito. Lo ha confessato lui stesso a Libero Quotidiano, che lo ha intervistato al termine del lungo periodo di isolamento: " Di tutto quello che è successo ho perso l'udito all'orecchio sinistro, ancora oggi non è recuperato totalmente ".

Il Covid ha colpito duramente Giulio Golia che, dopo quattro settimane di contagio, è riuscito a raccontare la sua esperienza. L'inviato ha contratto il virus durante un pranzo di lavoro con una persona che non sapeva di essere contagiata: " Dopo due giorni ho iniziato ad avere dolori, tosse, peso ai bronchi, fortissima emicrania, non riuscivo a tenere gli occhi aperti. Non ho mai avuto febbre, l'olfatto è rimasto, ma ho perso l'udito all'orecchio sinistro. Vedevo le ombre ". Anche la moglie, Claudia, è stata a sua volta contagiata e ha rischiato il ricovero in ospedale per continui collassi dovuti all'altalenarsi della febbre.

Nonostante il virus se ne sia andato, e gli strascichi rimangano, Giulio Golia oggi è arrabbiato: con il sistema "che non supporta i pazienti" e con chi ha gestito malamente l'app Immuni, uno strumento utile ma che di fatto non funziona.

Quello che ha colpito maggiormente Giulio Golia è stato non riuscire a districarsi nella miriade di numeri e contatti per ottenere informazioni e aiuto. Lui che di lavoro fa questo: " Sei chiuso in casa e cerchi aiuto. Ho avuto difficoltà io a sentire l'Asl o Immuni, figuriamoci le persone normali. Dicono di non assalire i pronto soccorso ma se non ti danno risposte, consigli, alla fine sei ridotto a farlo ". Troppe le informazioni mancanti, come comportarsi ad esempio con l'immondizia: " Quella dei malati Covid va gestita in modo particolare, ma se non puoi uscire come fai? Dopo 4 giorni in casa puzza, devi chiedere l'elemosina agli amici per venire a buttarla. Mancano linee guida generali. La gente è esasperata perché non ha risposte, sono lì ad aspettare una ipotetica telefonata. Io ho un fratello medico e le persone mi chiamano per i consigli. Ma non dovrei essere io a darli ".