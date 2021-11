Grammy: fuori l’Italia da ogni categoria, ma gli americani vogliono comunque i Maneskin

È polemica sulle nomination ai Grammy Awards. Di quelle che dividono le opinioni e infiammano il web. Sono state presentate le candidature ai prossimi premi musicali americani e tra le decine di categorie e i tanti cantanti e autori presenti, l’Italia è stata la grande esclusa. Fuori sì ma solo dalla competizione, perché ad annunciare alcune delle categorie, tra grandi nomi come BTS e Billie Eilish, sono stati chiamati anche i nostri Maneskin. A comunicarlo, proprio la band su Twitter: “ Siamo così entusiasti di aiutare ad annunciare le nomination ai Grammys. Sintonizzati per guardare la diretta e per scoprire chi è stato nominato ”. Tutto molto bello e prestigioso, tanto che il nome dei Maneskin è andata subito in tendenza sui social, ma dopo il primo momento di euforia, quando sono uscite le candidature, è arrivata la grande delusione.

Gli “americani” hanno riconosciuto sì la popolarità dei Maneskin tanto da volerli come presentatori, ma non hanno fatto lo stesso con la loro musica, escludendoli da qualsiasi categoria. Anche in quella dei “New Artist” in cui obiettivamente sarebbero dovuti entrare quasi di diritto. Stessa cosa con Laura Pausini, “ letteralmente snobbata ” come si legge in rete, da qualsiasi categoria. E non stiamo certo parlando di un’artista esordiente, ma di una cantante pluripremiata e famosa in tutto il mondo. “ Il gusto è soggettivo, la qualità no ”, questo un altro tweet ripostato centinaia di volte, che racchiude un po’ tutta la polemica che si è creata. I Maneskin che possano piacere o no, sono attualmente un gruppo molto più che internazionale, non a caso Mick Jagger li ha voluti per aprire il concerto dei suoi Rolling Stones a Las Vegas, e non lo ha fatto basandosi su altri parametri che non siano quelli della loro musica.