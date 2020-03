Il grande cuore di Cristiano Ronaldo: offre i suoi hotel per l'emergenza coronavirus

Tutti in questo momento stanno facendo la loro parte per combattere il coronavirus. L'Italia è il Paese che per il momento sta sopportando il carico maggiore ma anche altrove stanno forse prendendo coscienza di quanto potrebbe accadere. Spagna e Francia sono i Paesi nei quali è più alto il livello di contagi e anche nel Regno Unito la situazione non sembra essere particolarmente rosea. La diffusione del virus è ormai pandemica e da tutte le parti le personalità si muovono per arginare quanto più possibile il contagio e anche grandi nomi dello spettacolo e dello sport, nonché gli impenditori, hanno deciso di contribuire, non solo simbolicamente ma concretamente, così come ha fatto Cristiano Ronaldo.

In Italia siamo in prima linea ma Cristiano Ronaldo ha deciso di lasciare il nostro Paese ormai diversi giorni fa per accudire sua madre in Portogallo. La donna è stata colta da un ictus e le sue condizioni sono in graduale miglioramento. Il calciatore è rimasto in Portogallo ed è qui che adesso si trova tutta la sua famiglia, anche alla luce del fatto che il campionato di serie A è ormai fermo. La situazione in Portogallo non è come quella italiana ma il Paese sta iniziando a risentire dell'epidemia e così Cristiano Ronaldo ha deciso di impegnarsi attivamente per fare la sua parte. Il campione della Juventus ha investito molto nel settore alberghiero negli ultimi anni e così è proprietario di una catena di strutture ricettive sparse nel Paese iberico. Proprio a fronte di questa situazione, che potrebbe complicarsi anche in Portogallo, CR7 ha deciso di chiudere i suoi alberghi al pubblico e di convertirli in strutture ricettive.

Il sistema sanitario portoghese si sta avvicinando a un punto critico e, prima che questo accada, è sceso in campo per supportare la sua terra. Sono numerosi i posti letto messi a disposizione dal campione della juventus, che anche in questo caso ha dimostrato di avere un cuore d'oro. Ronaldo, però, non si è limitato a offrire i suoi alberghi per far fronte all'emergenza ma si è anche proposto di pagare personalmente i medici e tutto il personale sanitario che verrà impiegato in quegli ospedali improvvisati. Sarà una spesa non indifferente per Cristiano Ronaldo, nell'ordine di diversi milioni di euro, ma il campione sembra essere attualmente più orientato al benessere pubblico. Ovviamente, Cristiano Ronaldo non è l'unico calciatore ad aver dato il suo contirbuto, anche altri calciatori di serie A hanno voluto fare la loro parte. Nainggolan e Dzeko hanno fatto donazioni ingenti all'ospedale Spallanzani di Roma, Leonardo Bonucci ha devoluto oltre 100mila euro all'ospedale di Torino e Lorenzo Insigne ha dato il suo contributo all'ospedale di Napoli.