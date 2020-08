Grane burocratiche per il principe Harry. Ora diventa difficile restare con Meghan

Guai in vista per il principe Harry. Il nipote della regina Elisabetta potrebbe esser costretto a rientrare forzatamente nel Regno Unito per colpa di problemi burocratici. Lo status di reale non avrebbe risparmiato il duca di Sussex da una scocciante grana legata al suo visto d'ingresso negli Stati Uniti.

Come ogni normale cittadino il principe Harry ha avuto bisogno di un visto turistico per fare il suo ingresso negli Stati Uniti. Ma oggi quel "lascia passare" non gli garantirebbe più la possibilità di soggiornare a Montecito, Santa Barbara, dove si è trasferito insieme a Meghan e Archie da pochi mesi. A far trapelare l'indiscrezione è stata la scrittrice ed esperta reale Angela Levin che, intervistata da Express.uk, ha parlato della possibilità che la coppia reale torni nel Regno Unito nell'immediato futuro: " Penso che il principe Harry potrebbe tornare. Harry ne avrà bisogno a causa del suo visto, non può restare lì a tempo indeterminato. C'è la questione della cittadinanza e poi ci sono molte implicazioni fiscali ".

È improbabile, in realtà, che Meghan torni in Gran Bretagna a causa del periodo "orribile" trascorso al cospetto della famiglia reale. Ma per il principe Harry le cose potrebbero andare diversamente. Più che per questioni legali molti si aspetterebbero che il nipote della regina ritornasse in patria per ricucire i rapporti con la sua famiglia e in particolare con il fratello il principe William. " Tutti si augurano che Harry ritorni non per il visto ma per i suoi nonni, suo padre e persino William anche se al momento sono in rottura. Sono la sua famiglia e non credo che Meghan verrà con lui e sono certo che non porteranno Archie ", ha affermato Angela Levin.