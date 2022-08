"È irrispettoso". Polemiche sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti

Mentre si attende la conferma ufficiale di Aurora Ramazzotti, la sua presunta gravidanza sta tenendo banco sui social network. Da Twitter a Instagram, dove da ore gli utenti stanno commentando la notizia, la polemica si è levata con forza sull'inappropriatezza dell'anticipazione fatta dal settimanale Chi.

Gli internauti non hanno gradito che sia stata la rivista di Alfonso Signorini a fare il lieto annuncio, quando questo sarebbe spettato ai futuri genitori. Così tutti i quotidiani e i siti, che hanno riportato l'indiscrezione, sono finiti nel mirino dei più critici: " Non so se è una notizia vera o falsa ma in entrambi i casi penso che sia poco carino che varie testate giornalistiche abbiano annunciato con tanto di foto gigante un momento così speciale come la gravidanza prima dei futuri genitori", "Ma pensate a quella povera crista di Aurora Ramazzotti che magari stava pensando a mille modi carini per annunciare ad amici e parenti la cosa e mo si ritrova spiattellata a 360 gradi una cosa così delicata da Signorini", "Io ormai non ho grande simpatia per la Ramazzotti. Ma giuro se fossi al posto suo e annunciassero la mia prima di me, o addirittura una che non c'è farei il panico ".

Il popolo del web non ha trovato poco rispettoso battere sul tempo Aurora e Goffredo, suo fidanzato da cinque anni, nell'annunciare la gravidanza. Così anche i colleghi influencer della figlia di Eros e Michelle si sono indignati. " Davvero poco elegante non aspettare il loro annuncio" , ha tuonato lo youtuber Matteo Pelusi, commentando la notizia circolata su Instagram e altri utenti hanno concordato con lui con nuovi commenti al vetriolo nei confronti di Chi. A questo punto alla giovane coppia non rimane che confermare (o smentire) più che annunciare, ma sembra che l'attesa durerà ancora un po'.

Mentre Tommaso Zorzi ha detto di non saperne assolutamente niente di test e pancini sospetti dell'amica, finendo al centro degli sfottò social, secondo molti ci sarà da attendere ancora qualche settimana (i fantomatici tre mesi) prima di sapere se Aurora è davvero in dolce attesa. Il fatto che lei, sempre molto attenta e puntuale a smentire le voci sulla sua vita privata, non abbia ancora negato la dice lunga sulla veridicità della notizia.

Anche se la notizia è vera o meno “Chi” è proprio una rivista imbarazzante. Zero rispetto.

Mi ha tolto le parole di bocca #AuroraRamazzotti pic.twitter.com/oVvXjWTJAZ — Bea (@Bea70411668) August 30, 2022