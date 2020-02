Gué Pequeno ha fatto da "cupido" tra Diletta Leotta e Daniele Scardina

Com’è nata la relazione tra Diletta Leotta e Daniele Scardina? Pare che a far incontrare i due sia stato proprio Gué Pequeno durante una vacanza a Formentera.

Le indiscrezioni, fatte trapelare da TPI, parlano di un flirt nato in vacanza grazie al rapper che avrebbe fatto da “cupido” tra la conduttrice sportiva e il pugile. Lei, reduce da una lunga relazione con Matteo Mammì, ha trascorso una prima parte dell’estate da single, poi l’incontro con “King Toretto” ha cambiato radicalmente la situazione e la coppia è stata avvistata insieme in più di un’occasione. Se in un primo momento, però, hanno preferito non lasciarsi andare a dichiarazioni pubbliche sulla natura del loro rapporto, la foto pubblicata da entrambi sui social, in cui la Leotta scherza con Scardina sferrandogli un gancio, sembra aver confermato in maniera ufficiale la relazione tra loro.

Dopo alcune dichiarazioni vaghe sulla liaison con Diletta, poi, lo sportivo si è sbilanciato ammettendo di aver iniziato “piano la relazione, stando attenti a non enfatizzarla”, ma adesso “è diventata importante”. “ Quando combatto, vederla a bordo ring mi carica ”, aveva raccontato alla Gazzetta dello Sport confermando, così, il sentimento nato e cresciuto in maniera esponenziale con la conduttrice sportiva.

La lontananza tra loro, però, potrebbe costituire un grosso problema: Daniele Scardina, infatti, vive negli Stati Uniti ma, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe tornare in Italia per un periodo più o meno lungo. Secondo i rumors, infatti, il pugile sarà uno dei concorrenti ufficiali della prossima edizione di Ballando con le stelle su Rai 1, in partenza dal prossimo 28 marzo. Scenderà sulla pista da ballo appendendo al chiodo, solo momentaneamente, i guantoni da pugile: sarà in grado di cimentarsi con la danza? Intanto, la partecipazione al programma gli permetterà di stare più vicino alla sua compagna portandoli, così, a capire quanto sia importante questa relazione.