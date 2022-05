Guendalina di addio all'Isola dopo la scarcerazione dell'ex marito

Guendalina Tavassi ha lasciato l'Isola dei famosi. Ufficialmente la naufraga ha detto addio al reality di sopravvivenza rifiutando il prolungamento del programma. Ma c'è chi mormora che dietro al suo rientro in Italia ci sia la scarcerazione dell'ex marito Umberto D'Aponte. La notizia del rilascio è arrivata dalla sorella Mary D'Aponte, che sui social ha condiviso la sua felicità con i suoi follower. Chi non sarà felice della scarcerazione è sicuramente Guendalina, che dall'ex marito ha ricevuto minacce e percosse. La coppia è stata insieme nove anni, ma il matrimonio è finito nel peggiore dei modi: con un'ordinanza di restrizione e una denuncia per violenze che ha fatto finire dietro le sbarre D'Aponte. Ora che lui è tornato in liberà, la Tavassi ha pensato di rientrare dall'Honduras.

Chi non muore si rivede. Caterina Balivo ha annunciato il ritorno in televisione, ma non in Rai. La conduttrice ha detto "ciao ciao" a viale Mazzini per entrare a TV8 con un nuovo progetto, che però di nuovo ha ben poco. Dopo l'addio a Vieni da me nel 2020, la Balivo si era presa una pausa dalla scena televisiva ma ora, a distanza di due anni, è pronta a tornare davanti alle telecamere. " Da sempre mi chiedete: 'Quando torni in tv?'. E io vi dicevo: 'Quando ci sarà un progetto che mi piace '", ha scritto lei su Instagram. E il programma che l'ha convinta a tornare dal suo pubblico è Chi vuole sposare mia mamma? in prima serata su TV8. Lei assicura che non ci saranno nozze, ma solo la voglia dei figli di "accasare" le mamme. Ma il format - un dating show in piena regola - sa di già visto. Non ce ne voglia.