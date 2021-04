La Guinea Equatoriale non paga l'affitto all'Italia. ​Striscia interviene ma l'inviata viene pestata

Non paga l'affitto da due anni e una sentenza del tribunale italiano ha stabilito lo sfratto. Ma l'ambasciata della Guinea Equatoriale a Roma di andarsene non ci pensa proprio e neanche di saldare il debito (di quasi 70mila euro) con i proprietari dell'immobile. Del caso dell'ambasciata africana si è occupata Striscia la Notizia nell'ultima puntata, ma il servizio non è finito bene e l'inviata è stata aggredita.

Rajae Bezzaz ha incontrato il legale rappresentante della proprietà dell'immobile occupato da oltre un decennio dall'ambasciata della Guinea Equatoriale a Roma. La situazione esposta dall'avvocato Lino Mancini è stata subito chiara: " La proprietà ospita l'Ambasciata dal 2019 e i locali sono occupanti senza titolo perché non pagano né affitto né oneri condominiali ". Da circa due anni il piccolo stato dell'Africa centrale - uno dei Paesi più ricchi del continente africano - non versa più l'affitto mensile e da oltre tredici anni le spese condominiali non vengono sostenute. Un danno economico ingente per la proprietà italiana dello stabile che, ad oggi, deve ancora riscuotere 70mila euro dai diplomatici africani.

Nel 2009 un giudice

ha determinato un'indennità di occupazione di 10mila euro al mese e decretato di trasferimento che ingiunge all'Ambasciata di liberare l'immobile perché detenuto senza alcun titolo

Una situazione di cui la magistratura italiana si è già occupata in passato senza però ottenere risultati. "- ha proseguito l'avvocato Mancini ai microfoni di Striscia -". Per la legge italiana, insomma, la Guinea Equatoriale dovrebbe pagare e abbandonare l'immobile. Ma per una sentenza del 2008 l'Ambasciata gode dei privilegi dell'extraterritorialità e per questo non può essere sfrattata dalle autorità italiane. Solo l'intervento del ministro degli Esteri potrebbe risolvere la situazione - con una procedura del cerimoniale - ma i rappresentanti diplomatici africani non si sono mai presentati agli incontri.