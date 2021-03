Truffa ai morti di Covid a Roma. Striscia indaga: "Scomparsi effetti personali"

Morti di coronavirus e depredati dei loro effetti personale. È la macabra vicenda che si sta verificando da tempo al Policlinico di Tor Vergata a Roma e sulla quale sta indagando Striscia la Notizia. A convincere l'inviato Jimmy Ghione a vederci chiaro sono state le denunce fatte da numerosi cittadini che, dopo aver perso un proprio caro a causa del Covid-19, si sono visti privare dei loro effetti personali, spariti misteriosamente dall'ospedale capitolino e da altre strutture sanitare.

Mia nonna è entrata in ospedale con la rottura del femore

poi si è contagiata, è stata trasferita da un ospedale all'altro e sono spariti tutti gli effetti personali, compreso il telefonino, e nessuno ne sa nulla

Il cellulare di mio padre si è riacceso dopo un mese in un’altra città…".

"Ci sono altri casi analoghi e tutti abbiamo denunciato la cosa ai carabinieri

Telefonini, preziosi e altri oggetti spariti nel nulla e mai riconsegnati ai familiari delle vittime. Gli stessi che ora denunciano una situazione di malasanità con testimonianze incredibili raccolte dall'inviato di Striscia. "- ha raccontato ai microfoni a Jimmy Ghione una ragazza -". Un'altra donna, che è stata costretta a dire addio al marito morto per il, ha raccontato invece che al momento di ritirare i suoi effetti personali - un orologio e il telefonino - si è vista consegnare solo il pigiama e altri indumenti non appartenenti al defunto. Mentre un altro familiare di una vittima deceduta nell'ospedale romano - i cui effetti personali sono stati "smarriti" - ha rivelato: "A gettare un'ulteriore ombra inquietante sull'inter vicenda la conferma che quello raccontato non era l'unico caso verificatosi:".

Le denunce fatte dai cittadini alle forze dell'ordine romane hanno portato all'avvio di un'indagine interna al policlinico di Tor Vergata. Jimmy Ghione ha voluto però chiedere spiegazioni ai vertici del policlinico di Tor Vergata, incontrando il direttore sanitario della struttura capitolina, Andrea Magrini, che ha rassicurato sui controlli: " C'è un'indagine in corso. Al momento la procedura è rigorosa anche se non sappiamo se gli oggetti sono stati rubati da persone che vengono da fuori. Sicuramente là dove si evidenzierà l'esigenza interverranno le forze dell'ordine in caso di reato acclarato ".