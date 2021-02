Inviata di Strscia contro gli abusivi: "Aggrediti con pugno in faccia..."

Dopo Vittorio Brumotti, un altro popolare volto di Striscia la notizia è stato aggredito. Si tratta di Rajae Bezzaz, assalita insieme alla sua troupe in via Tiburtina a Roma mentre filmava un nuovo capitolo dell'inchiesta sul blocco degli sfratti e morosità.

Quello che ha visto protagonista Rajae è l'ennesimo episodio di violenza scatenatosi in seguito all'operato di Striscia la Notizia. Negli scorsi giorni erano stati Vittorio Brumotti e i suoi due operatori a finire vittime della violenza inaudita di alcuni spacciatori. Calci, pugni e minacce in pieno giorno nel centro di Brescia. Un'azione feroce che solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine non è finita nel peggiore dei modi. Questa volta nel mirino dei violenti è finita Rajae Bezzaz, arrivata a Roma per proseguire una delle sue inchieste.

Un servizio come tanti altri già realizzati dall'inviata del tg satirico di Antonio Ricci, che però questa volta si è trasformato in un vero e proprio. Rajae si trovava in via Tiburtina per chiedere spiegazioni a un inquilino moroso. A lei si era rivolto uno dei tanti proprietari di appartamenti a Roma, che da mesi non riscuotono gli affitti a causa del blocco degliprolungato per colpa del Covid. Una rinvio che non tutela i proprietari e permette invece ad alcuni affittuari di approfittarsene. Rajae ha provato a parlare con uno dei "morosi", un cittadino che, nonostante gestisca diverse pizzerie, non paga da più di un anno l'affitto. Ma l'accoglienza riservata a Rajae e all'operatore di Striscia è stata tutt'altro che conciliante.