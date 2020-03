Gwyneth Paltrow e la "lettera d’amore" all’Italia. "State a casa, ce la faremo"

Negli ultimi giorni sono state le star del cinema, della musica e del teatro a lanciare messaggi di speranza verso l’Italia e il mondo intero per superare questa paurosa e gravissima emergenza sanitaria. I social, per una volta, non dividono le persone ma le uniscono. E lo rivela un video che è stato pubblicato su Instagram da Gwyneth Paltrow. L’attrice di fama internazione, anche lei molto preoccupata per l’attuale situazione, lancia un messaggio di buono augurio a tutto il popolo italiano, così da infondere un po’ di buon umore in un momento di caos.

Si chiama "Lettera d’amore all’Italia" il pensiero che Gwyneth Paltrow ha voluto inviare a tutto il Paese. Un pensiero toccante, profondo che sta commuovendo tutto il web. La diva di Hollywood dai lunghi capelli biondi e la bellezza fulminate ha sempre avuto un bellissimo rapporto con l’Italia e ora in un momento come questo, vuole celebrare tutte le sue bellezze, ricordando ai fan di "stare a casa" e che "tutto si risolverà".

"Il mio primo viaggio risale al 1991 – esordisce la Paltrow nella didascalia che accompagna il video -. Avevo avuto miracolosamente la parte in un film tv che sarebbe iniziato all’inizio del nuovo anno, quindi ho lasciato il mio lavoro a Santa Monica e ho preso in prestito del denaro dal mio agente. Sono poi salita su un aereo". Il video ripercorre alcune tra le città più belle del nostro paese a cui la stessa Gwyneth afferma di essere molto legata. Si intravedono scorci di Venezia, Roma e Firenze. "Il Sud è bellissimo. Con la sua natura selvaggia, il cibo incredibile e il buon cuore", aggiunge.

Ma il lungo flusso di coscienza non è finito di certo qui. "L’Italia è il Paese dove io e mio marito ci siamo sposati e dove torniamo sempre con piacere. È un Paese che crede nella famiglia, nell’artigianato e nella crescita lenta dei prodotti. Faccio sempre scorta di olio, pasta fresca e pomodori secchi", continua. Nel video Gwyneth Paltrow appare felice e sorridente, mentre cammina con un passo lento e cadenzato tra le campagne toscane. Beve caffè espresso e aiuta una vecchia signora a impastare la farina. "Quando è iniziata questa crisi ho avuto paura per l’Italia, la Cina e la Corea del Sud – continua -. Siete nelle mie preghiere. Limitiamo gli spostamenti, state a casa, chiamate vostra nonna su FaceTime. Supereremo insieme tutto questo", conclude. E speriamo che l’augurio di Gwyneth Paltrow possa essere un buon auspicio per tutti.