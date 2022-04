"Ha avuto un mancamento…". È allarme per le condizioni di Pretelli

Con un messaggio lasciato su Instagram nel cuore della notte, Giulia Salemi ha informato i suoi seguaci delle condizioni di salute di Pierpaolo Pretelli, il suo compagno, che non sarebbero ottimali in questo periodo. La coppia, molto amata sui social, è abituata a condividere tutto con i suoi fan e anche stavolta l'influencer ed ex concorrente del Grande fratello vip ha deciso di rendere partecipi gli utenti dei social, raccontando la disavventura vissuta dal suo fidanzato.

" Il piccolo Pier non sta benissimo in questo periodo. Stava andavo a Roma ma ha avuto una sorte di mancamento e giramento di testa con nausea. Non è la prima volta ultimamente ", ha spiegato Giulia Salemi, allarmando i suoi fan. I due avrebbero dovuto fare le vacanze di Pasqua in parte separati, ognuno con la propria famiglia di origine, ma il malore di Pierpaolo Pretelli ha costretto i due a cambiare i piani: " Adesso è a Piacenza con me. Domani facciamo una risonanza per capire meglio il dolore che ha alla cervicale che l’ha ridotto così al punto di farsi fare punture di Toradol ".

Sarà una Pasqua diversa per la coppia, sicuramente di relax per l'ex velino di Striscia la notizia, che proprio a causa di questo dolore è probabile che sarà costretto a rispettare un periodo di riposo, in attesa di capire da cosa nascano questi problemi fisici che tanto preoccupano la sua fidanzata. " Lui sta così da un mese, ma ha sottovalutato la situazione e non si immaginava neanche lui di arrivare a stare così male ", ha concluso Giulia Salemi. Il messaggio è stato accompagnato da una foto di loro due insieme, sdraiati sul letto. L'influencer ha chiesto ai suoi seguaci di inviare tante energie positive al suo fidanzato per questo momento così particolare e non sono mancati i messaggi di supporto da parte dei milioni di fan che seguono la coppia.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno una fanbase molto attiva sui social, che segue passo per passo la loro relazione in attesa che arrivi il tanto desiderato annuncio di matrimonio. Per quello, però, pare ci vorrà ancora del tempo. Nel frattempo i due condividono la vita e trascorrono quanto più tempo possibile insieme e ora che il modello sta attraversando un momento non proprio sereno, anche dopo le polemiche per una battuta in tv, sa di poter contare sul supporto incondizionato della sua compagna.