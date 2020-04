"Meghan ha il cuore spezzato"

Il coronavirus sta mettendo a dura prova tutte le nostre relazioni sociali. Anche i reali inglesi devono affrontare un periodo difficile e, come tutti, la dinastia dei Windsor deve trovare il modo di convivere con la pandemia, fino a quando non si potrà tornare alla vita di tutti i giorni. Meghan Markle, ad esempio, come riporta il The Sun, sta vivendo un momento molto complicato da quando ha lasciato il Canada per volare, con il Principe Harry e il piccolo Archie, a Los Angeles. Non si tratta di nuove sfide lavorative, dato che per il momento la sua scalata verso il successo è rimandata a data da destinarsi. Secondo le fonti, la ex duchessa del Sussex si sente sola e spaesata e, soprattutto, sente la mancanza di sua madre Doria.

Una fonte molto vicina a Meghan, che però preferisce restare anonima, afferma che la Markle "ha il cuore spezzato e che al momento è molto triste". La moglie di Harry, infatti, pare che sia volata tra le lande di Los Angeles, non solo per tornare a respirare il profumo del successo e calcare i red carpet più ambiti, ma per stare quanto più vicino possibile a sua madre. Le due donne hanno, da sempre, avuto un bellissimo rapporto. Doria ha sostenuto sua figlia in tutte le sue scelte e Meghan ha ascoltato con interesse tutti i consigli della madre. Il virus però ha messo in stand-by anche il loro incontro. "Meghan deve stare attenta – continua la fonte -. Non vuole mettere in pericolo sua madre. Per questo sta seguendo tutte le linee guida messe in atto per fronteggiare il virus".

Del resto non si può fare altrimenti. Meghan Markle, come rivelano i tabloid, pare che sia molto preoccupata per il virus e, oltre a non vedere sua madre, avrebbe persino impedito a Harry di tornare a Londra per conoscere lo stato di salute del padre. "Ci sono dei sacrifici – afferma la fonte -. E Meghan li sta facendo a malincuore. Per fortuna la tecnologia è di grande aiuto". Ora grazie a Facebook e WhatsApp, la duchessa può comunque restare a contatto con Doria in attesa di abbracciarla in un periodo migliore. "Ci saranno tempi migliori. Saremo di nuovo insieme alle persone a noi cari. Meghan ne è convinta e appoggia il discorso della sovrana". Non resta che aspettare l’evolversi della situazione.