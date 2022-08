"Ha dissipato il nostro patrimonio". La moglie di Sylvester Stallone chiede il divorzio

Sylvester Stallone e Jennifer Flavin si separano. Lui parla di vite andate "semplicemente in direzioni diverse". Lei, sua moglie dal 1997, lo accusa di avere dilapidato intenzionalmente il patrimonio familiare. Chi ha ragione lo stabilirà un tribunale della Florida, dove la signora Stallone ha presentato i documenti per ottenere il divorzio dal celebre Rocky dopo venticinque anni di matrimonio.

La faida familiare tra il divo di Hollywood e l'ex modella e imprenditrice statunitense tiene banco da giorni sui siti e sulle riviste americane e trova radici nelle recenti dichiarazioni fatte da Stallone sui diritti di "Rocky". Negli Stati Uniti si vociferava che l'attore fosse sull'orlo della bancarotta e per questo era tornato a chiedere al produttore di "Rocky" una parte dei diritti, ai quali aveva rinunciato all'inizio della carriera. Con la notizia della richiesta di divorzio presentata da Jennifer Flavin, la situazione si è fatta decisamente più scottante.

Il portale Tmz ha rivelato che la 54enne ha accusato l'ex marito di nascondere i beni coniugali: " Su informazione e convinzione, Stallone si è impegnato nella dissipazione, esaurimento e/o spreco intenzionale dei beni coniugali che ha avuto un impatto economico negativo sul patrimonio coniugale. Ai sensi della Sezione 61.075, Florida Statues, l'equità impone che la Moglie sia risarcita e sanata ricevendo una distribuzione ineguale dei beni coniugali a suo favore. Inoltre, al Marito dovrebbe essere ingiunto di vendere, trasferire, assegnare, gravare o dissipare qualsiasi patrimonio durante la sospensione del procedimento ".

Sylvester Stallone ha negato ogni accusa mossagli dall'ex moglie e ha cercato di abbassare i toni: " Siamo semplicemente andati in direzioni diverse. Ho il massimo rispetto per Jennifer. La amerò sempre. È una donna straordinaria. È l'essere umano più simpatico che abbia mai incontrato ". La Flavin sembra avere, però, il dente particolarmente avvelenato contro l'ex per avere gestito in modo disastroso i beni coniugali e ha chiesto ai giudici della Florida un ordine per tenere lontano Stallone dalla loro casa di Palm Beach, dove si è rifugiata con le tre figlie dopo l'annuncio del divorzio.