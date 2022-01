"Ha drogato e stuprato una ballerina": Chris Brown nei guai

Chris Brown nei guai. Il celebre cantautore e produttore discografico statunitense è stato accusato di aver drogato e stuprato una donna a bordo di uno yacht. Come riportato dalla Bbc, la violenza sessuale sarebbe avvenuta il 30 dicembre 2020 a Miami, in Florida, e la presunta vittima ha chiesto un maxi-risarcimento pari a 20 milioni di dollari.

La causa è stata intentata da una ballerina e musicista professionista, chiamata solo “Jane Doe” nei documenti legali. “Ho paura per la mia vita e per la mia carriera” , le parole della donna. Chris Brown è accusato di cinque reati: aggressione sessuale, violazione dello statuto sulla violenza di genere, inflizione intenzionale di stress emotivo, inflizione negligente di stress emotivo e falsa reclusione.

Contattati da Radio 1 Newsbeat,emittente radiofonica della Bbc, i rappresentanti di Chris Brown non hanno risposto alla richiesta di un commento sulla vicenda. Secondo i documenti relativi alla causa, il "re dell'R&B" avrebbe invitato la donna a bordo dello yacht e le avrebbe offerto qualcosa da bere durante la chiacchierata. “Mi sono sentita disorientata, fisicamente instabile e ho cominciato ad addormentarmi e svegliarmi più volte” , la ricostruzione di “Jane Doe”. Poi la corsa in camera da letto e la violenza sessuale, con la richiesta del cantante di “prendere la pillola del giorno dopo” .