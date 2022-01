"Gli ha morso l'orecchio": ancora un'aggressione per Guendalina Tavassi

Ancora problemi per Guendalina Tavassi. L'ex gieffina e opinionista tv è tornata alla ribalta per un caso di cronaca che la vede nuovamente protagonista. Negli ultimi tempi, infatti, la Tavassi era quasi sparita dai radar dopo alcune vicende che l'hanno coinvolta, soprattutto dopo la separazione dal suo ormai ex marito Umberto D'Aponte. Tra gli ultimi fatti che l'hanno vista coinvolta c'è una lite che sarebbe avvenuta davanti all'avvocato divorzista, con tanto di accuse reciproche tra i due e un telefono che sarebbe stato distrutto in circostanze poco chiare.

Ora ad animare il gossip c'è la cronaca di un'altra lite, che stavolta avrebbe coinvolto Guendalina Tavassi solo marginalmente, perché sarebbe stato il suo nuovo compagno, Federico Perna, a essere coinvolto nello scontro. Di certezze ancora non ce ne sono, a parte l'occhio nero riportato dall'uomo nel corso della lite. Una ricostruzione dei fatti è stata fornita dal sito Sorgeveritas, gestito dal paparazzo Maurizio Sorge, che ha raccontato che una discussione si sarebbe evoluta fino ad arrivare allo scontro fisico.

Stando alla ricostruzione, Guendalina Tavassi si trovava all'esterno della scuola dei due figli avuti con D'Aponte insieme al nuovo compagno, quando lui sarebbe stato aggredito da un uomo che si trovava insieme a quello che viene identificato come l'ex marito dell'ex gieffina. Quell'uomo si sarebbe avvicinato allo sportello della vettura sopra la quale si trovava il nuovo compagno della Tavassi e si sarebbe loro rivolto con modi poco eleganti. Il sito che riporta la notizia riferisce che ci sarebbe stato anche il morso a un orecchio, oltre che un pugno, e alcuni video che confermerebbero questa versione.