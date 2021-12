"Ha sbagliato numero". La gaffe in diretta di Fazio e Littizzetto

Studiata a tavolino oppure no, la gaffe avvenuta in diretta a Che tempo che fa ha già fatto il giro del web. Protagonista del fuori programma Luciana Littizzetto che, nel tentativo di fare un gesto carino nei confronti di Maria De Filippi nel giorno del suo sessantesimo compleanno, invece di chiamare la conduttrice ha sbagliato numero. E le risate in studio si sono sprecate.

Dopo lo spazio dedicato al suo monologo, Luciana Littizzetto ha ricordato Maria De Filippi, che proprio domenica 5 dicembre ha compiuto 60 anni. " Ma senti, se la chiamassimo?", ha suggerito la comica torinese a Fazio, prendendo il suo cellulare. "La chiamiamo dal mio perché se non vede che sono io non mi risponde", ha chiarito la Littizzetto, servendo la battuta facile a Fabio Fazio: "Secondo me non ti risponde se vede che sei tu ".

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno armeggiato per alcuni secondi con i rispettivi cellulari, indecisi su quale numero chiamare. "Io ho tremila numeri di Maria perché li cambia come i sacchetti dell'aspirapolvere", ha ironizzato la comica, prima di provare a telefonare all'ultimo inserito in rubrica. Ma le cose non sono andate per il verso giusto. "Lo squillo è quello della De Filippi", ha scherzato Fabio Fazio e mentre gli squilli si susseguivano Luciana Littizzetto ha esclamato : "Maria dai rispondi che altrimenti facciamo una figuraccia! ".

La comica ha suggerito a Fazio di provare a telefonare in contemporanea, ma il conduttore si è rifiutato quando dall'altra parte del telefono è arrivata l'attesa risposta, che tutti hanno potuto ascoltare grazie al vivavoce. Peccato che la voce non fosse quella di Maria De Filippi. " Pronto? No, ha sbagliato numero ". Risate in studio e imbarazzo sui volti di Fazio e della Littizzetto, che si è lamentata: "M a come ho sbagliato numero? No, questo è qualcuno che mi fa uno scherzo. Che figura di ... ". E pensare che Fazio l'aveva messa in guardia pochi minuti prima, sostenendo che quello fosse un vecchio numero della conduttrice di Mediaset. Ma alla fine neppure il numero presente nella rubrica di Fazio non ha portato i frutti sperati. Segreteria telefonica e auguri a distanza per la De Filippi.