"Ha provato a farlo per 4 volte" Il racconto choc su Lady Diana

Il mito di Lady Diana è immortale. La principessa triste, morta tragicamente nell’estate del 1997, ha lasciato un’impronta nel cuore di tutti, soprattutto in quello dei suoi figli. Harry e William, da tempo ai ferri corti dopo la Megxit, di una cosa sono consapevoli: sono ciò che sono grazie agli insegnamenti di Lady Diana. Quella mamma così apprensiva, severa ma giusta, ha permesso ai due principi di poter sognare in grande e di poter vivere una vita diversa, non come due altezze reali. La memoria della defunta moglie di Carlo, però, potrebbe essere a rischio. Secondo quanto riporta il The Sun, prossimamente, potrebbe arrivare in tv un documentario sulla vita di Lady Diana, un documentario che sconvolgerà non solo gli estimatori della principessa ma che metterà in serio pericolo anche l’apparente serenità di Palazzo.

Con il titolo di "Being me: Diana" (Essere me stessa: Diana), gli autori promettono una ricostruzione dettagliata della vita (segreta) della principessa. Il documentario si pone l’obbiettivo di raccontare il passato di Lady D., dall’infanzia fino a quando non ha messo piede nella royal family, soffermandosi sui periodi bui prima del suicidio. "Dall’infanzia complicata fino all’infelice matrimonio con il Principe Carlo", recita il comunicato. Una ricostruzione però, secondo quanto è stato rivelato dalla stampa britannica, che potrebbe portare a galla dettagli sconvolgenti sul passato della giovane Lady. "Diana ha tentato il suicidio quattro volte – affermano i produttori –. E noi vogliamo raccontare le motivazioni". Il documentario si fonderebbe su fatti realmente accaduti e su diverse testimonianze di persone che hanno avuto contatti con Diana, come fotografi, stilisti e semplici confidenti. Ancora non c’è una data ufficiale di trasmissione, ma secondo le prime indiscrezioni, pare che il colosso di Netflix avrebbe tutte le intenzioni di accaparrarsi il progetto.

La notizia, ovviamente, non è passata inosservata. È arrivata già alle orecchie della famiglia reale inglese. Pare che la Regina sia molto preoccupata delle conseguenze, ma ad essere più indignati sono proprio Harry e William i quali contano sull’appoggio di Meghan e Kate. I due principi che da anni stanno combattendo per proteggere l’eredità di Lady Diana, non sarebbero propensi a dare il loro benestare. Soprattutto Harry che, secondo le voci, avrebbe firmato un accordo con Netflix per la produzione di diversi contenuti. E già si urla al conflitto di interessi. Non resta che attendere i prossimi risvolti.