Lady Diana aveva predetto lo scontro fra Harry e William?

La Megxit ha messo a dura prova tutta la famiglia reale inglese. I giochi sono iniziati lo scorso mese di gennaio dopo quell’annuncio senza precedenti che è stato pubblicato sui social da Harry e Meghan. Negli ultimi mesi sono diverse le indiscrezioni che sono trapelate sulla questione e molte sono le voci di corridoio che hanno interessato tutta la famiglia dei Windsor. Ma di recente, proprio a causa di questo proverbiale divorzio dei duchi di Sussex dalla corona inglese, sono venuti a galla vecchi dissapori interni che, inevitabilmente, si sono acuiti proprio a causa della Megxit.

Il rapporto tra i due fratelli reali, ad esempio, è al capolinea e secondo gli esperti, si sarebbe persino avverata una “profezia” della compianta Lady Diana. A prendere parola, tra le pagine di Page Six, è stata Jane Fincher. La donna per oltre 20 anni è stata la fotografa ufficiale di Corte e, soprattutto, una grande amica di Diana Spencer. In una recente intervista avrebbe rivelato alcuni retroscena sul rapporto che la principessa aveva con i figli. Lady Diana non "avrebbe di certo approvato la rivalità tra Harry e William", afferma la fotografa. "Se fosse ancora in vita, avrebbe accettato la Megxit ma sicuramente avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di riappacificare i figli e mettere a tacere i dissidi", continua la fonte. Ma non è finita qui.

Di fatto secondo le ultime indiscrezioni, Lady D. aveva "previsto" che il rapporto tra i due principi sarebbe tristemente naufragato, era convintissima che William e Harry, prima o poi, si sarebbero scontrati e avrebbero messo in serio pericolo il loro rapporto. "Sono fondamentalmente diversi", tuona Jane Fincher. Non a caso Lady Diana, quando era ancora in vita, ha cercato di far crescere i figli rispettando il rigore di corte ma anche, e soprattutto, inculcando ideali di amore e di libertà. "Il fatto è che in famiglia c’è che chi ha messo i principi l’uno contro l’altro – rivela poi la fotografa –. Il Principe Carlo ha sempre preferito il duca di Cambridge a quello di Sussex, e quest’ultimo ne ha sempre sofferto". Lady Diana è andata via poi troppo presto e, per questo motivo, la frattura è diventata inevitabile con lo scorrere del tempo.

Già nel 2009 tra i due fratelli cominciava a esserci qualche incomprensione, ma con l’arrivo di Meghan Markle, la situazione si è fatta sicuramente più complicata. "Diana li avrebbe presi da parte e avrebbe cercato di farli ragionare. Su Meghan e Kate? Avrebbe cercato di mettere la pace anche tra di loro", conclude la fotografa. E chissà se la principessa triste, per davvero, sarebbe riuscita a risanare l’inevitabile.