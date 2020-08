"Sei confusa, ora vai a studiare". La gaffe geografica della De Lellis

Anche per un’influencer come Giulia De Lellis questa è una estate da dimenticare. Finito il confinamento forzato, per l’ex gieffina tutto stava filando liscio come l’olio. La De Lellis infatti aveva subito ripreso le sue attività sui social e, soprattutto, si stava godendo il momento di ritrovata serenità con Andrea Damante. Ma la love story con il celebre DJ (finito più volte nell’occhio del ciclone per i suoi party selvaggi in discoteca) è terminata bruscamente, senza nessuna spiegazione. I due hanno preso strade separate e, benché i fan sperano in un ennesimo ritorno di fiamma, pare che la love story dell’estate sia finita per sempre. Giulia De Dellis però avrebbe tutte le intenzioni di continuare a vivere la sua vita e di continuare a chiacchiere con i suoi seguaci, attraverso dirette su Instagram e scatti molto seducenti. L’ultima foto che qualche giorno fa è stata condivisa sul suo profilo, però, ha creato un po’ di scompiglio tra i follower.

Attualmente è in Sardegna e si gode una vacanza di sole e mare insieme a un gruppo di amici. Una vacanza in sicurezza, dato che come più volte l’infuencer ha sottolineato, è molto preoccupata per il virus ed ha paura di essere contagiata. Nonostante tutto, la De Lellis cerca di mantenere una parvenza di tranquillità. Ma non è tutto. Perché l’ira degli haters è sempre dietro l’angolo. Ed è proprio una serie di foto che ha pubblicato su Instagram finiscono nella bufera. "Ocean Air. Salty Hair", questa la didascalia che accompagna il post, ovvero "Aria di Oceano. Sale nei capelli". Giulia è su una barca, appare bellissima con i capelli sciolti e un bikini mozzafiato, ma a nessuno è sfuggito quanto è stato scritto nella didascalia del post. Pare che l’influencer abbia confuso il mare della Sardegna con l’oceano. E ovviamente i fan e gli hater più attenti non hanno perso tempo, bersagliando su più fronti la giovane.

"Ocean? In Sardegna?", scrive un utente. "Mi sa che sei un po’ confusa". E poi: "Vai a studiare, che è meglio". Poche e semplici parole per scatenare una vera e propria bufera. La De Lellis però non risponde alle accuse e alle critiche, preferendo godere del sole e del mare. Le sue quotazioni sono comunque in discesa già da un po’ di tempo. In molti, ironicamente, chiedono il rimborso dei soldi spesi per il suo libro che, di fatto, raccontava della sua storia d’amore con Damante. La realtà dei fatti però è differente.