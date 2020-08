"È un altro pollo da spennare...". Scoppia la polemica sulla Enardu

È un’estate di fuoco quella di Serena Enardu. La ex tronista di Uomini e Donne ed ex compagna di Pago, nelle ultime ore, è stata presa di mira dai suoi follower per una foto che ha condiviso su Instagram. La seguitissima influencer, ad oggi, sta cercando di riannodare i fili della sua vita privata dopo l’ennesima e (forse) definitiva rottura con Pago, avvenuta poco dopo la fine del lockdown. Una rottura che, ovviamente, ha portato con sé una lunga scia di polemiche e critiche. E sono proprio i fan di Serena Enardu che non riescono a digerire i comportamenti della loro beniamina. Accusa più volte di essere un’arrivista, nel corso della giornata di ieri una semplice foto che lei stessa ha condiviso con i suoi utenti ha scatenato una lunga scia di commenti aspri e molto pungenti. Mettendo in moto un vero e proprio botta e risposta tra i fan, tanto da costringere la stessa Enardu a scendere in campo. Ma andiamo con ordine.

Serena è apparsa in uno scatto insieme a un altro uomo, tale Michele, durante un fine settimane di relax al mare. La giovane, sempre al top e sempre in tiro, è baciata dal sole e stesa su una sdraio, si è lasciata andare a un momento di coccole insieme al suo compagno di viaggio. E qui scattano i commenti. "Hai trovato un altro pollo da spennare", tuona un fan indignato. "Un consiglio al malcapitato di turno: stai in guardia così eviti tanti mal di testa", si legge. "Ora ti sei data ai toy boy?”"chiede un utente. "Subito hai cambiato uomo. Hai già dimenticato il povero Pago".

Sobillata da commenti e ingiurie, qualche ora dopo, è la stessa Serena Enardu che interiene per mettere a tacere le bagarre che sono nate sui social. In una diretta, che è stata già cancellata, l’influencer mette a tacere tutti i fan indignati. Si fa vedere in un breve video, insieme al suo amico Michele, in cui ammette che loro non sono legati da nessun sentimento amoroso."Scusate, ma un uomo e una donna non posso essere semplici amici?", urla a gran voce la Enardu. Quindi, pare che la ex di Pago si sia lasciata trascinare dal momento e abbia condiviso sui social una foto insieme a un amico di vecchia data. Non si tratterebbe dunque di un possibile interesse amoroso. La situazione è in divenire, non resta che attendere l’evoluzione del gossip.