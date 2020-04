"Hanno rovinato la vita delle persone". Tutta la rabbia del principe Harry

I tabloid inglesi sono sempre stati una vera e propria spina nel fianco per i membri della famiglia reale. Sono quotidianamente a caccia di news e di indiscrezioni sui Windsor e, molto spesso, si trovano a interpellare esperti e fonti anonime di palazzo pur di creare un contenuto. Questo atteggiamento non è mai piaciuto alla royal family. Oggi come ieri, la regina e tutti i reali hanno intrapreso una vera e propria battaglia contro la stampa inglese per bloccare la diffusione di pettegolezzi di corte per nulla fondati. La guerra è stata portata avanti dal Principe Harry e da Meghan Markle. Come riporta il The Guardian, l’ex duca di Sussex in una lettera aperta ai tabloid, avrebbe denunciato con parole pungenti il Daily Mail, il The Mirror e l’Express. E il motivo è presto detto: il principe afferma che questi giornali avrebbero "rovinato la vita delle persone".

Questo ennesimo attacco è in risposta a quando accaduto nel corso dello scorso anno quando, proprio il Daily Mail, avrebbe pubblicato senza nessun tipo di autorizzazione una lettera di Meghan indirizzata al padre. Da lì scattò la denuncia e ora, secondo le indiscrezioni, la prima udienza si dovrebbe svolgere il 19 maggio. Un attacco quello del Principe Harry che si è fatto ancora più forte e irruente, perché stanco di ascoltare e leggere notizie false e infondate sul suo conto. "Questi tabloid sono la nostra rovina – esordisce-. Non apprezzo il loro modo di fare giornalismo. È preoccupante che una fetta molto influente del mondo dei media non si sia mai assunta la responsabilità di ciò che è stato detto e fatto – aggiunge -. I media hanno tutto il diritto di fare il loro lavoro, questo non lo nego, ma bisogna essere responsabili, deve esserci un rapporto di fiducia tra noi e loro. Ogni notizia non può essere basata su una bugia".

Dichiarazioni che lasciano il segno e che sottolineano il malessere che intercorrere tra il Principe Harry e tutta la stampa inglese, da sempre accusata di aver portato alla morte la sua amatissima Lady D. Da quel che si legge tra le righe, il duca non apprezzerebbe l’importanza che viene rivolta a chi dice di essere un "royal watcher". Non sarebbero persone che sono a stretto contatto con la famiglia, ma semplici osservati che commentano e scrutano dall’esterno e con uno sguardo indiscreto la vita della famiglia. È proprio grazie a loro se si parla spesso di scandali e dissidi. Per ora i tabloid non hanno risposto alle accuse. Si attende la prossima puntata della nostra soap-opera reale.