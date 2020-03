Meghan e Harry vogliono comprare casa vicino ai Beckham

Meghan Markle e il Principe Harry costruiscono un’altra casa nel Regno Unito. E avranno come vicini due amici vip, i coniugi Beckham.

Come riporta il Mirror, pare che i duchi di Sussex stiano progettando di costruire una casa di campagna a Cotswolds, una zona rurale dell’Inghilterra. Si tratterà di un’abitazione di tre camere da letto, situata nei pressi della Soho Farmhouse, un club privato di 100 acri in cui Meghan trascorse tre giorni di relax prima del Royal Wedding. Dall’altro lato della strada, rispetto alla nuova casa dei Sussex, sorgerà invece l'abitazione dell’ex calciatore David Beckham con la moglie Victoria Beckham. Si stima che il costo della nuova dimora dei duchi di Sussex dovrebbe aggirarsi intorno ai tre milioni di sterline - il corrispettivo di poco meno di 3.300.000 euro.

Naturalmente, questa nuova casa sarà pagata con propri fondi, dato che tra gli accordi per la Megxit intercorsi tra i Sussex e la Regina Elisabetta II, la coppia ha stabilito di cercare da sé i propri mezzi per la sussistenza - e molti in queste settimane credono che Meghan riprenderà a recitare o a fare doppiaggio, tanto che è spuntata perfino una proposta da parte de “I Simpson”.

Meghan e Harry intanto stanno provvedendo a rifondere le casse del Regno Unito con quanto già speso per il Frogmore Cottage. I duchi di Sussex hanno abitato - prima del loro trasferimento sull’isola di Vancouver, in Canada - in un’antica costruzione nei pressi del castello di Windsor, il Frogmore Cottage appunto. Esso è stato oggetto di un completo restauro - poiché da tempo non ne riceveva - oltre a degli aggiustamenti richiesti dai duchi di Sussex in base alla propria idea di casa. Il restauro e ammodernamento è costato circa 2,4 milioni di sterline, in gran parte provenienti dai proventi del ducato di Cornovaglia, proprietà personale del Principe Carlo, e saranno completamente restituiti ai contribuenti.

Quindi i Sussex divideranno il tempo nel Regno Unito tra le due abitazioni, anche se la nuova potrebbe essere quella privilegiata, tanto più che i loro vicini saranno i Beckham, amici intimi che presero anche parte al Royal Wedding.

