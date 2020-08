I segreti della villa da 14 milioni dollari dove sono fuggiti Harry e Meghan

La trasformazione di Harry e Meghan da esponenti della famiglia reale a celebrità del jet set americano si è compiuta. A sancire la definitiva svolta nella vita dei Sussex, dopo mesi di rumors e indiscrezioni, è stato l'acquisto per 14,7 milioni di dollari della lussuosa villa a Montecito, distretto di Santa Barbara, appartenuta a un controverso magnate russo.

Diecimila euro al metro quadrato, 1359 mq di abitazione e due ettari di esterni. The Chateau, questo il nome della villa in stile mediterraneo comprata da Harry e Meghan, può contare su nove camere da letto, sedici bagni, una biblioteca, una sala giochi, un teatro, una spa con bagno turco e sauna, piscina, campo da tennis e una depandance dove, si vocifera, viva Doria la madre di Meghan Markle. Così Harry e Meghan dopo mesi di "precarietà" - in affitto da una villa all'altra - hanno deciso di mettere radici e per farlo hanno scelto uno dei luoghi più esclusivi della California, amato dalle celebrities e soprattutto costoso.

A Montecito i duchi di Sussex sono in buona compagnia in fatto di personaggi. Qui abitano, infatti, divi del calibro di Tom Cruise, Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres. Gwyneth Paltrow e Ariana Grande. Roba da far impallidire anche il principe Harry, che per ottenere una villa in questo distretto si è "giocato" la metà del suo patrimonio. Nonostante le voci parlassero di un intervento economico del principe Carlo a sostegno del figlio Harry, fonti vicine ai Sussex hanno svelato che la lussuosa villa è stata stata acquistata da Harry e Meghan senza alcun aiuto dalla famiglia reale. Addirittura i tabloid britannici svelano che Harry avrebbe anticipato la cifra di 6 milioni di dollari per fermare l'acquisto salvo poi accollarsi un mutuo per la restante parte. Il patrimonio del duca di Sussex, infatti, era stimato a 30 milioni dollari poco prima della Megxit e considerando che la dimora costa la metà della sua ricchezza, Harry avrebbe preferito pagare a rate la sontuosa magione californiana.

Tutto sommato, però, i duchi sembra abbiano fatto un affare. Il lussuoso immobile era stato acquistato dal magnate russo Sergey Grishin nel 2009 per oltre 25 milioni di dollari. Sebbene Grishin non goda di una ottima reputazione (l'ex moglie gli ha fatto causa per maltrattamenti e violenze domestiche ed è stato al centro di uno scandalo per frode e riciclaggio) due anni fa era stata rimessa sul mercato alla cifra record di 34 milioni ma non trovando estimatori il suo valore è crollato fino alla cifra accettata da Harry e Meghan.

Perché Harry e Meghan hanno scelto Montecito

Rispetto a Los Angeles, il distretto di Montecito offre un profilo di sicurezza molto più elevato. La zona è a ridosso delle colline e defilata rispetto a Santa Barbara, l'area è molto più piccola e di élite (le abitazioni sono poche e tutte abitate da importanti celebrità con le stesse necessità di riservatezza dei duchi) e quindi più facile da sorvegliare e proteggere. Non è un caso che la coppia abbia preferito questa sistemazione tra le altre: proteggere la privacy del piccolo Archie e della loro famiglia è da sempre il primo obiettivo dei Sussex. E che ci fosse aria di cambiamento lo si era intuito dagli ultimi messaggi infuriati di Harry e Meghan dopo le foto rubate con i droni al figlioletto intento a giocare nel cortile della casa dove fino a giugno hanno abitato.

Il rischio incendi e terremoti

Harry e Meghan hanno scelto la privacy e sicurezza tralasciando la pericolosità dell'area da sempre luogo di terremoti e violenti incendi. Negli ultimi due anni, come riporta il tabloid britannico Express.uk, infatti la zona è stata devastata da imponenti incendi boschivi che hanno costretto migliaia di persone ad evacuare le proprie abitazioni. Il Thomas Fire, l'incendio che si propagò a Montecito nel 2018, costò addirittura la vita a 23 persone. Senza considerare che il distretto si trova su una delle più grandi faglie, quella di Sant'Andrea, spesso oggetto di scosse di terremoto importanti.