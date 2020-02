Harry e Meghan chiudono i ponti con il Regno Unito: licenziati tutti i dipendenti

Tutto finito. Lo staff del principe Harry e Meghan Markle è stato definitivamente smantellato. I duchi hanno licenziato i quindici dipendenti che fino a oggi li avevano seguiti negli impegni istituzionali fuori e dentro alla Gran Bretagna. Si tratta del segnale più forte lanciato dai Sussex dopo la rottura con la famiglia reale. Lo staff di Harry e Meghan era stato avvertito subito dopo l’annuncio di abdicazione dello scorso 8 gennaio, ma fino ad oggi il loro rapporto di lavoro non si era formalmente risolto. Con il licenziamento si fa dunque sempre più chiaro il disegno di Harry e Meghan che nel Regno Unito non vogliono più tornare stabilmente.

La conferma dei licenziamenti arriva dal Daily Mail che, in esclusiva, fa il punto sul futuro dei quindi lavoratori che fino a oggi si erano dimostrati leali a Harry e Meghan. " Data la loro decisione di fare un passo indietro - spiega una fonte vicina al tabloid britannico - non è più necessario un ufficio a Buckingham Palace. Mentre i dettagli sono ancora in fase di definizione e si stanno compiendo sforzi per riassegnare le persone all'interno della famiglia reale, purtroppo ci saranno alcuni licenziamenti ". A fare le valigie sono, dunque, la segretaria privata di Meghan, l’esperta capo delle comunicazioni, il capo di gabinetto e il responsabile media di Harry, insieme agli altri. Tutti personaggi chiave che hanno lavorato per anni alle spalle del principe e che oggi si vedono costretti a dire addio al loro ruolo. Se da palazzo fanno sapere che solo per alcuni è previsto un reintegro in altre mansioni, tutti gli altri si preparano a cercare un nuovo impiego.