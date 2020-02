Harry e Meghan non saranno al compleanno del principe Andrea

Harry e Meghan non avrebbero alcuna intenzione di tornare a Londra a breve. Solo la regina Elisabetta è riuscita a imporsi, esigendo la loro partecipazione al Commonwealth Service il 9 marzo 2020. Stando alle indiscrezioni riportate dal Daily Star i Sussex non lasceranno la loro nuova vita canadese nemmeno per il compleanno del principe Andrea, il prossimo 19 febbraio. Si tratterà di una cena intima, in famiglia. Del resto i tradizionali festeggiamenti pubblici sarebbero fuori luogo dopo lo scandalo Epstein.

Tuttavia Harry e Meghan avrebbero già confermato il loro diniego alla royal family. A tal proposito il Daily Star scrive che la coppia “…manderà comunque un videomessaggio di auguri da proiettare durante la cena”. Insomma il compleanno del duca di York si prospetta sottotono e con due grandi assenti, i Sussex appunto. La regina Elisabetta ha giudicato opportuno evitare qualunque clamore mediatico intorno a questa festa privata, ma a quanto pare non vorrebbe relegare il figlio in un angolo, facendo finta di dimenticare un traguardo importante come i 60 anni.

Il principe Andrea rimane un membro della famiglia. Un Windsor che forse ha commesso molti errori, ma pur sempre un Windsor. Sua Maestà, come sovrana e come madre, non se la sentirebbe di ignorare del tutto il duca e il suo compleanno. Per questo motivo avrebbe accettato la decisione dei Sussex, pur non essendone affatto contenta. Come spiega il reporter Neil Sean a Fox News il no di Harry e Meghan non sarebbe dettato da antipatie personali ma, più semplicemente, da impegni già presi e che non potrebbero essere rimandati.

Parlando, poi, del rapporto tra la sovrana e il principe Andrea, Sean precisa: “Qualunque cosa succeda, lei vuole che in certe occasioni la famiglia si stringa stretta”. Soprattutto nelle avversità, verrebbe da aggiungere. Il reporter prosegue, cercando di dipanare anche un altro nodo. Harry e Meghan parteciperanno al royal wedding della cugina Beatrice di York con Edoardo Mapelli Mozzi, che avrà luogo venerdì 29 maggio?

Purtroppo non c’è ancora una risposta definitiva a questa domanda, ma diverse congetture. Come riporta Vanity Fair la principessa Beatrice sarebbe molto legata a Harry e Meghan, dunque esiste la concreta possibilità che i Sussex tornino a Londra per il fatidico giorno. Ci sarebbe, però, un’indiscrezione negativa sul conto della duchessa. Neil Sean dichiara ancora a Fox News che secondo alcuni “Meghan valuta le sue pubbliche relazioni e crede che qualunque associazione al brand York, proprio ora, potrebbe non essere una gran cosa per la coppia che cerca di guadagnare potere fuori dalla royal family”.

Questa è una frase forte e dobbiamo ribadire che non vi è alcuna certezza sull’opinione di Meghan Markle in proposito. Si tratta di una “corrente di pensiero” molto critica sulla duchessa, ma non supportata da prove. Ricordiamo, poi, che a sposarsi è la principessa Beatrice, che con lo scandalo Epstein non ha nulla a che fare. Per quanto riguarda il principe Andrea, le indagini sono in corso. Non ci resta che attendere il 29 maggio per saperne di più.