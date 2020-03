Harry e Meghan presteranno le voci ai Simpson?

Il Principe Harry e Meghan Markle potrebbero essere le nuove guest star a doppiare un episodio de “I Simpson”.

Come riporta il Sun, i produttori dello show sono interessati ma ancora non c’è stato un contatto diretto con i duchi di Sussex. “ Abbiamo parlato di Harry e Meghan - ha spiegato il produttore Al Jean - Ho sentito che lei vuole fare doppiaggio. Quindi, se ci stanno leggendo, chiamateci! ”.

Nel momento in cui i Sussex hanno deciso di fare un passo indietro come membri senior della Royal Family, hanno anche deciso che si assumeranno il compito di mantenersi in proprio: questo comporta che lavoreranno e, con tutta probabilità, Meghan riprenderà la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

L’anno scorso, in tempi non sospetti, alla première del live action de “Il Re Leone” Harry è stato visto parlare con il capo della Disney Bob Iger, spiegando che la moglie era interessata a fare del doppiaggio. In realtà, a quell’epoca, se fosse stato possibile, Meghan avrebbe dovuto devolvere l’intero ricavato in beneficenza, com’è in uso nella Royal Family.

Dalla produzione de “I Simpson” i Sussex sono molto desiderati. L’attrice Yeardley Smith, che doppia Lisa, ha raccontato che lo show sta cercando di ottenere Greta Thunberg come guest star al doppiaggio e che sarebbe un gran colpo se Greta interpretasse se stessa, andando in giro a Springfield e scoprendo di avere molto in comune con Lisa.

“I Simpson” hanno avuto molte guest star che sono state coinvolte nel doppiaggio. Tra esse il regista Kevin Smith - che lo ha appena annunciato sui propri profili social - l’attore Martin Landau, il prestigiatore David Copperfield, la popstar Lady Gaga, la star britannica di “Dr. House” Hugh Laurie, l’attore di "Harry Potter" Daniel Radcliffe, il creatore di Facebook Mark Zucherberg, l’attrice Angela Bassett - che ha doppiato il personaggio dell’ex first lady Michelle Obama - il magnate dell’editoria Rupert Murdoch, la conduttrice Ellen DeGeneres, l’attore Sacha Baron Cohen, il cantante Chris Martin, la protagonista di “Sex & the City” Kim Cattrall, il premio Oscar Jodie Foster, il tenore Placido Domingo.

Tra i doppiatori, non si può dimenticare l’ex Beatle Paul McCartney. Il baronetto ha chiesto e ottenuto che Lisa diventasse vegetariana nella propria storyline e, di tanto in tanto, l’artista con i suoi avvocati controlla che il personaggio non mangi più carne.

Nessun membro della Royal Family ha preso parte a serie tv o doppiaggi, con l’eccezione di Sarah Ferguson, che fu guest star in “Friends” dopo il suo divorzio dal Principe Andrea. Nel cartone “Peppa Pig”, invece, fa ogni tanto capolino la Regina Elisabetta II, unico personaggio umano della serie, che però è doppiato da un’attrice.

