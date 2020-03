Joan Collins deride Meghan Markle, non è una buona attrice

Joan Collins protagonista di un video virale in cui le viene chiesto un parere sulle doti recitative di Meghan Markle.

Stando a quanto riporta l’Express, la duchessa di Sussex starebbe considerando delle offerte cinematografiche. Così, quando Collins è stata avvistata a Los Angeles mentre usciva a cena con il marito Percy Gibson, le è stato chiesto cosa ne pensasse della questione. L’icona di “Dynasty” è scoppiata a ridere dicendo all’intervistatore: “ Starai scherzando! ”.

Joan Collins è una delle attrici di lungo corso a Hollywood: ha iniziato a lavorare a 9 anni, ha studiato duramente tecniche di recitazione e poi ha firmato un contratto con la 20th Century Fox. Il suo ruolo più noto è quello di Alexis Carrington di “Dynasty” e, negli ultimi anni, è stata guest star con un ruolo ricorrente di qualità in “American Horror Story”. Dopo la pubblicazione su YouTube del video in cui Collins ride alla domanda dell’intervistatore, gli utenti social si sono scatenati in suo sostegno.

In questi giorni è emersa l’indiscrezione secondo cui Meghan vorrebbe che il suo agente le trovasse un ruolo da supereroina in un cinecomic o comunque in un film corale. Pare inoltre che la duchessa sia aperta alle migliori offerte, sia come attrice sia come doppiatrice. Alcune fonti anonime però esprimono perplessità: il pubblico sarà in grado di tornare a vedere la duchessa come attrice?

Meghan ha iniziato a studiare recitazione da giovanissima. Dopo una lunga gavetta è approdata al telefilm “Suits”, in cui ha ricoperto fino a novembre 2017, periodo del suo fidanzamento con il Principe Harry, il ruolo di Rachel Zane.

Si ritiene che lo scorso anno, durante la première della versione live action de “Il Re Leone”, Harry abbia proposto la moglie per il doppiaggio di un film Disney. Solo che in quel periodo, quando la Megxit non era ancora nelle previsioni, la duchessa avrebbe potuto lavorare solo con fini benefici: avrebbe dovuto devolvere tutto il ricavato. Si vocifera che ora che i Sussex abbiano deciso di mantenersi con i propri fondi, potrebbe arrivare un accordo con Netflix. Si parla inoltre di una serie di documentari e di un’intervista con Oprah Winfrey.

L’accordo della Megxit prevede che Harry e Meghan lavorino per mantenersi ma che non possano, in nessun modo, utilizzare marchi o riferimenti legati alla Royal Family, avendo loro fatto un passo indietro da membri senior della famiglia.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?