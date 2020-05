Ora Meghan fa tremare Elisabetta II: "La verità sulle nostre dimissioni reali"

Sembra di essere tornati indietro nel tempo, alle ripicche tra Lady Diana e il principe Carlo, alle interviste scandalose e ai libri pieni di segreti inconfessabili. Dardi velenosi scagliati dalla principessa del popolo, a torto o a ragione, contro i Windsor e viceversa. Una guerra senza esclusione di colpi giocata sul campo della rivalsa. Oggi sono cambiati i protagonisti, ma la battaglia si preannuncia altrettanto cruenta, come racconta il Daily Mail. Harry e Meghan hanno deciso di raccontare la loro verità sulla Megxit, senza nascondere più nulla. I Sussex non vorrebbero più tacere in nome della famiglia e tantomeno del protocollo reale.

La notizia dell’imminente pubblicazione della biografia di Harry e Meghan, “Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family”, cioè “Alla ricerca della Libertà: Harry e Meghan e la Costruzione di una Moderna Famiglia Reale” ha fatto il giro dei tabloid di tutto il mondo. Scritto dal giornalista di Harper’s Bazaar Omid Scobie (definito dal Daily Mail una ( cheerleader di Meghan" ) e da Carolyn Duran che lavora per Elle, il libro sarebbe stato completato grazie alla collaborazione di Harry e Meghan. Un lavoro durato due anni, coadiuvato da una lunga chiacchierata tra gli autori e i duchi che avrebbe dato al volume spessore, verità (o, almeno, una parte di essa) e una sorta di “imprimatur”, un carattere ufficiale che rende la lettura ancora più intrigante.

Proprio come accadde nel caso della biografia di Lady Diana firmata da Andrew Morton. “Diana, la vera storia nelle sue parole” fu un best seller e ancora oggi ha un ottimo riscontro di vendite. Con ogni probabilità la biografia di Harry e Meghan seguirà lo stesso percorso verso il successo e diventerà una nuova bomba mediatica scagliata sulla monarchia inglese. C’è stato anche un piccolo mistero sulla pubblicazione del libro che, però, sembrerebbe in parte risolto. Su Amazon è già possibile prenotare la versione ebook, che sarà disponibile dal prossimo 11 agosto e quella cartacea, in vendita dal 20 dello stesso mese. Stando a quanto riportato da Marie Claire molti utenti inglesi che avrebbero provato ad aggiudicarsi una copia di “Finding Freedom” avrebbero ricevuto un messaggio in cui si chiariva che l’uscita del libro era stata bloccata dall’editore.

Tra questi “sfortunati” vi sarebbe perfino l’ex addetto stampa della regina Elisabetta, Dickie Arbiter, che ha dichiarato su Twitter: “L’ho prenotata su Amazon la scorsa settimana e ieri mi è stato detto che l’ordine era stato annullato dagli editori. Qualcun altro ha avuto questo problema?” L’enigmatico messaggio firmato Amazon ha fatto subito pensare che dietro al presunto giallo sulla pubblicazione bloccata vi fosse la sovrana britannica. Forse non avrebbe gradito che i segreti e le vicende della sua famiglia venissero di nuovo esposte sulla pubblica piazza mediatica. Non lo sappiamo, brancoliamo nella nebbia delle ipotesi. Certo, tentare di bloccare una pubblicazione di questo tipo potrebbe creare ulteriore scandalo e polemiche. Da una parte si schiererebbero i sostenitori della libertà di espressione di Harry e Meghan, dall’altra quanti ritengono che questa libertà non possa ledere i diritti delle persone menzionate nel libro.

Insomma, una questione in cui è spesso difficile stabilire un equilibrio. Comunque il sistema di prenotazione di Amazon.Uk risulta ancora bloccato, al contrario di quello italiano in cui è possibile effettuare il preordine. Tuttavia su Twitter Omid Scobie ha chiarito che si tratterebbe di un piccolo problema tecnico che verrà risolto a breve. Insomma sembra proprio che molti curiosi abbiano già tra le mani, almeno virtualmente, la copia della biografia di Harry e Meghan. Gli altri dovranno solo pazientare un po'. Magari potremmo pensare che il messaggio ricevuto da alcuni clienti fosse un espediente pubblicitario per amplificare il senso di attesa, ma non possiamo dirlo con certezza, visto che anche stavolta non vi sono prove in merito. Le dichiarazioni rilasciate da Harry e Meghan agli autori del libro sarebbero precedenti all’ufficializzazione dell’addio alla Casa reale inglese.