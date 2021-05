Harry "spara" contro la sua famiglia

Il filo che legava il principe Harry alla royal family sembra spezzato una volta per tutte. Ormai tutto ciò che fa la Regina viene letto e interpretato come diretta conseguenza delle dichiarazioni, fin troppo copiose in questo periodo, del nipote. Così la lettera di condoglianze inviatale da una bambina e l’ampia risonanza mediatica di cui ha beneficiato, appare come una dimostrazione di indifferenza di Sua Maestà nei confronti del duca. Allo stesso modo il messaggio di ringraziamento di William e Kate per il cordoglio dimostrato dai sudditi si contrappone alle accuse di Harry, il quale imputa all’educazione impartita dal nonno e dal padre la causa di (quasi) tutti i suoi mali. Un oceano separa i Sussex dai Windsor e non si tratta solo di un elemento geografico.

Harry smetti di farti del male, trova pace

Harry ha usato come valvola di sfogo persino la serie che ha ideato con Oprah Winfrey, “The me you can’t see”. Infuocato d’ira ha lanciato, di nuovo, strali contro la royal family, accusandola di non averlo aiutato dopo la morte della madre e addossandole le sue dipendendenze da alcol e droghe. Un'altra occasione sprecata, in cui Harry dimostra di non provare nemmeno a lottare contro i suoi demoni. Il progetto, per la verità, era già partito col piede sbagliato. Nel trailer, infatti, ci sono due immagini che stanno facendo discutere. Nella prima si vede Meghan senza pancia. Avrà già partorito? No, a quanto pare ilvideo sarebbe stato girato nei primi mesi di gravidanza, ma questo dettaglio ha messo in ombra l'iniziativa. La seconda mostra Harry 12enne dietro alla bara della madre. L’evento che ha sconvolto la vita al futuro duca di Sussex. Comprensibile che Harry abbia voluto inserirlo. Eppure qualcosa stona. Dopo l’intervista al podcast di Dax Shepard, quei fotogrammi sembrano un metaforico dito puntato contro la royal family. Harry ha subito spiegato che il suo intento non era quello, ma le ultimissime dichiarazioni a Oprah lo smentiscono inmaniera plateale. Forse il duca non se ne rende conto (speriamo proprio di no), ma riproporre istanti di quel giorno tristissimo, parlarne a uso e consumo del pubblico, non fa che alimentare l’attenzione su di lui, più che sui suoi progetti. Ha cercato di fuggire per tutta la vita da chi voleva puntare i riflettori sul suo dolore. Perché ora è proprio lui a farlo?

Le statue di cera di Harry e Meghan? Storia vecchia, o quasi

Le statue di Harry e Meghan sfrattate dal settore royal del museo delle cere di Madame Tussauds? Una notizia nuova solo a metà. In questi giorni i giornali stanno insistendo su questa “traslazione” che, in realtà, è già avvenuta a inizio 2020, quando i Sussex annunciarono le dimissioni dalla royal family. All’epoca, però, non era ancora chiaro dove ricollocare i due. Ecco, ora lo staff lo ha capito: nel settore Hollywood, vicino ai divi del cinema di cui i duchi sono tanto amici. Le statue erano state realizzate per il matrimonio dei Sussex, nel 2018. Dopo le interviste a Oprah Winfrey e a Dax Shepard, non ha più senso che restino accanto alla statua della regina Elisabetta. Pare di capire che i duchi siano i primi a voler spezzare i legami con la royal family. Dunque niente di strano e niente di nuovo.

Il tenero ricordo del principe Filippo

Mentre Harry e Meghan fanno di tutto per allontanarsi dai Windsor, William e Kate non risparmiano confidenze sull’unità della famiglia. Nel messaggio di ringraziamento alle condoglianze per la morte del principe Filippo, pubblicato sui social dagli utenti, i duchi di Cambridge hanno voluto aprire un piccolo spiraglio sulla loro vita privata, spiegando quanto il bisnonno manchi ai loro tre figli, George, Charlotte e Louis. Di per sé la notizia non ha nulla di particolare, ma se la accostiamo ai recenti fatti che hanno coinvolto i Sussex, la spaccatura tra i fratelli è ancora più evidente. Da una parte c’è Harry che sembra rinnegare la famiglia, accusandola prima di razzismo e indifferenza, ora di un’educazione traumatica. Dall’altra c’è William che rimpiange la presenza del nonno e fa di tutto per stare vicino ai suoi cari. Uno strappo tremendo. Perché abbiamo due visioni così diverse, opposte e totalmente inconciliabili? Da dove nascono? Tutto questo va oltre il semplice carattere dei fratelli. Forse solo Freud ci capirebbe qualcosa.

La toccante lettera alla regina Elisabetta

Una bimba inglese di 7 anni, Francesca Woodcock, ha scritto una lettera alla regina Elisabetta. Che c’è di nuovo? Non è mica la prima volta che accade. Vero, ma la piccola non voleva chiedere nulla a Sua Maestà, solo farle sentire la sua vicinanza dopo la perdita del principe Filippo. Lo ha fatto nel modo affettuoso e commovente proprio dei bambini e la Regina non è rimasta indifferente, ma le ha risposto con una cartolina di ringraziamento. Da notare che Elisabetta, fra tante lettere ricevute, abbia scelto di rispondere proprio a Francesca. Ormai saremo tutti alla pura fissazione, però è stata data grande risonanza al fatto, forse per oscurare le recenti dichiarazioni di Harry e mostrare al mondo intero che, ormai, la royal family, seppur imbarazzata, non fa neanche più caso a quel che dice. Due piccoli dettagli: la bambina è nata lo stesso giorno della Regina e, raccontano i giornali, è appassionata di royal family da quando aveva 3 anni. Piccole esperte reali crescono.