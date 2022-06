La Regina vieta ai Sussex di pubblicare foto dell’incontro con Lilibet

La regina Elisabetta e la royal family non avrebbero alcuna fiducia nei confronti di Harry e Meghan. Il loro timore è che foto o conversazioni private possano diventare materiale da rivendere a Netflix. Anche Sua Maestà si sarebbe rifiutata di far pubblicare ai duchi le foto del suo primo incontro con Lilibet Diana, avvenuto lo scorso 2 giugno.

Niente foto

Dopo il Trooping The Colour, lo scorso 2 giugno, Harry e Meghan avrebbero preso parte a un pranzo privato con la regina Elisabetta. L’occasione tanto attesa per far conoscere Sua Maestà e la bisnipote, Lilibet Diana. Finora nulla è trapelato di questo momento familiare, tranne un’indiscrezione riportata dal Sun: sarebbe stata la sovrana a dettare le condizioni dell’incontro, vietando ai duchi di Sussex di pubblicare fotografie che la ritraessero con Lilibet Diana. Una fonte ha dichiarato al tabloid: “Harry e Meghan volevano che il loro fotografo catturasse il momento in cui Lilibet avrebbe incontrato la Regina, ma è stato detto [ai duchi] che non era possibile. Si trattava di un incontro privato di famiglia”.

L’Express ha riportato le dichiarazioni fatte in proposito dal fotografo dei reali Arthur Edwards a “Piers Morgan Uncensored”: “Se [Harry e Meghan] pubblicheranno un’immagine dell’incontro di Lilibet con la Regina, [ogni tentativo di riconciliazione] verrà spazzato via…”. La regina Elisabetta, a quanto sembra, teme che la sua immagine possa essere sfruttata, diventando una specie di trampolino di lancio per la carriera hollywoodiana del principe Harry e della moglie. Con il suo presunto no alla pubblicazione di scatti con la piccola Lilibet Sua Maestà avrebbe voluto ribadire che Harry e Meghan non sono più “working members” al servizio della Corona. Dunque il legame tra i Sussex e i Windsor è, ormai, soltanto familiare e privato.

I nuovi scatti di Lilibet Diana

La diffidenza della royal family nei confronti di Harry e Meghan è stata ribadita anche da un insider che, a proposito della faida tra William e Harry, ha riferito al Sun: “William vuole parlare con Harry per provare a guarire la frattura tra loro, ma è spaventato all’idea che [ciò che dirà] finirà su Netflix, da Oprah o in un libro” . Sembra proprio che i Windsor stiano facendo tutto ciò che è in loro potere per sottolineare la distanza con i duchi di Sussex. La monarchia non può rischiare di diventare un mezzo, la strada più breve verso il successo, ridotta a pura immagine svuotata della sua complessità. Comunque Harry e Meghan hanno pubblicato due nuove fotografie della loro secondogenita, scattate dal loro fotografo ufficiale, Misan Harriman, al party privato per il primo compleanno della bimba, che si è tenuto lo scorso 4 giugno a Frogmore Cottage.