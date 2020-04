Harvey Weinstein è guarito dal coronavirus

Condannato a 23 anni per stupro e violenze sessuali, Harvey Weinstein era risultato positivo al Coronavirus a metà Marzo, dopo aver subito il tampone al Wende Correctional Facility, una prigione di massima sicurezza che si trova a est di Buffalo, nello stato di New York. Dal momento della diagnosi, Harvey Weinstein è rimasto sempre sotto il controllo dell'unità sanitaria della prigione, anche perché considerato a rischio suicidio. La condanna a 23 anni di reclusione, quasi il massimo consentito per legge, ha minato molto la salute mentale dell'uomo, che attraverso i suoi avvocati sperava di avere una riduzione di pena vista l'età e il rischio di morire dietro le sbarre.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, però, ora Harvey Weinstein è fuori pericolo, ha sconfitto il COVID-19 e può uscire dalla quarantena di quattordici giorni imposta dalla prassi. Sempre secondo quanto riportato dalla testata, una fonte vicina all'ex produttore e magnate di Hollywod si è detta molto sopresa del fatto che Weinstein sia sopravvissuto.

Harvey Weinstein, infatti, rientrava nel ritratto generale delle persone più a rischio per questa pandemia: ha 68 anni, soffre di pressione sanguigna alta, è cardiopatico ed ha un diabete quasi debilitante. Tutte situazioni pregresse che avrebbero potuto compromettere il quadro generale dell'uomo, con l'arrivo della positività al Coronavirus. La fonte si è detta preoccupata perché: "avevamo perso ogni contatto con lui, e non siamo stati in grado di sentirlo dopo che era risultato positivo e trasportato in isolamento, sotto quarantena".

Sarebbe stata proprio la fonte a descrivere lo stato di salute dello stupratore. Il Daily Mail riporta infatti che la fonte anonima ha detto: "Aveva febbre alta e tosse. QUest'uomo ha una cattiva salute anche in condizioni normali, aveva molte malattia pregresse. Onestamente, ero molto preoccupato. Non riesco a credere che sia riuscito a superare tutto questo. Pensavo davvero che questa sarebbe stata la fine per lui".

Recentemente Harvey Weinstein era stato accusato anche da una delle sue ex assistenti alla Miramax, che lo ha accusato di tentato stupro durante una serata passata insieme durante la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

