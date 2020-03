Hater contro Caterina Balivo: "Lavati le mani anche se non fai un c..."

La scelta di Caterina Balivo di godersi il sole di marzo sul terrazzo di casa approfittando della quarantena e della sospensione di Vieni da me, ha scatenato la imprevista reazione degli hater.

La conduttrice Rai, a casa dopo la scelta dell’azienda di mettere in stand-by la sua trasmissione pomeridiana onde evitare possibili ulteriori contagi per coronavirus, racconta sui social la sua quotidianità in famiglia insieme ai bambini e al marito. Così, approfittando del primo sole primaverile, la Balivo si è scattata una foto al sole ma, quella che doveva essere una semplice condivisione della conduttrice, si è trasformata in motivo di polemica.

“ Sole baciami almeno tu! – ha scritto lei - . I bambini guardano ‘La Città Incantata’ ed io leggo gli ultimi capitoli del libro di Annie Ernaux ‘Gli anni’ [...] ”. Il messaggio della conduttrice, finalizzato ad invitare tutti a rimanere a casa, però, non è stato colto e molti utenti della rete hanno colto l’occasione al volo per accusarla di essere una donna per niente avvezza alle faccende domestiche.

“I piatti a te chi li fa tuo marito?”, ha domandato un internauta scatenando una reazione a catena e una pioggia di commenti negativi nei confronti della conduttrice. “Chi ti pulisce casa in questo periodo?”, hanno continuato a scriverle, “Ovviamente le mani non si sporcano, ricardati di lavarle anche se non fai un ca..o”, “In un momento così particolare in cui c'è gente che piange per un lutto o perché non ha disponibilità economiche, la signora in questione farebbe cosa gradita se abbassasse un poco i toni, come stanno facendo personaggi che ne avrebbero più di lei motivi di esibirsi”, si legge ancora sul suo profilo Instagram.

Se molti, tuttavia, le hanno rimproverato il fatto di non essere una donna dedita alle faccende domestiche, tanti altri hanno notato un altro particolare: i piedi della Balivo. I feticisti, così come gli hater, hanno preso d’assalto lo scatto di Caterina e i commenti non sono mancati. “Ti bacio i piedi”, “Non è possibile che esistano piedi così belli”, “Che bei piedi io amo tantissimo”, hanno scritto i più appassionati. Lei, dal canto suo, ha scelto di non replicare evitando ogni tipo di commento che potesse scatenare una ulteriore polemica.