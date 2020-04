Hellraiser, la saga horror diventa una serie tv HBO

La HBO ha deciso di realizzare una serie tv su Hellraiser, la storia horror che fino ad ora ha collezionato ben dieci film e che ha già in cantiere un reboot.

Hellraiser, la trama

La serie tv è stata annunciata non come un remake o un reboot di quanto già visto al cinema con i precedenti capitoli, bensì come un approfondimento della trama di base realizzata sul romanzo "Schiavi dell’inferno" di Clive Barker e su cui lo stesso autore ha poi diretto il primo film nel 1987.

La storia horror di questo franchise racconta di una dimensione parallela popolata dai demoni Cenobiti, i quali nel doppiaggio italiano del film abbiamo conosciuto come Supplizianti. I Cenobiti, un tempo esseri umani, grazie alla Scatola di Lemarchand, un cubo messo in funzione con la risoluzione di un rebus, raggiungono la Terra con il compito di prendere le anime degli umani al fine di ristabilire una sorta di equilibrio tra le forze del bene e del male. A capo di questi esseri mostruosi c’è il personaggio più noto della saga: Pinhead, un demone con il viso ricoperto di spilli.

Produzione della serie tv

La casa madre di questo nuovo racconto seriale sarà la HBO, emittente statunitense garanzia di grande qualità, come dimostrano titoli quali Il trono di spade, True Detective e Westworld. Alla regia di alcuni episodi, tra cui il primo, è già stato indicato David Gordon Green, regista anche di un'altra celebre saga horror. Parliamo di Halloween, il cui sequel del 2018 ebbe buoni riscontri di pubblico e critica.

Alla sceneggiatura invece lavoreranno Mark Verheiden, uno dei nomi dietro alle serie di Daredevil, e Michael Dougherty, che ha firmato le sceneggiature dei film X-men 2, Superman Returns e Trick 'r Treat, da lui anche diretto.

In arrivo anche un film

C’era già fermento nel franchise di Hellraiser. Da alcune settimane infatti sappiamo della realizzazione di un nuovo capitolo della saga cinematografica, con il film numero undici. Questa volta si tratta di un reboot del primo capitolo, si cercherà quindi di riportare appeal ad una storia che sicuramente ha del potenziale ma che ora è reduce dai pessimi risultati di Hellraiser: Revelations, nono film del 2011, da cui l’autore Clive Barker ha preso nettamente le distanze, e il successivo flop Hellraiser: Judgment del 2018. Entrambi ancora inediti in Italia.

Il film, che non avrà niente a che fare con la serie tv della HBO, sarà diretto da David Bruckner, già dietro alla macchina da presa per Il rituale, film horror targato Netflix. Alla sceneggiatura invece un nome importante: David S. Goyer, autore degli script di Batman Begins, Il cavaliere oscuro e L’uomo d’acciaio.