"Hip hop? Sembri Bisio con la bandana". Corona attacca ancora Fedez

Fabrizio Corona non molla la presa su Federico Lucia, in arte Fedez, e lo sferza appena ne ha la possibilità, forse nel tentativo di provocarne una reazione e iniziare con lui una sfida social. Per il momento, però, il rapper non sembra raccogliere le continue punzecchiature dell'ex re dei paparazzi, che dopo aver fatto apprezzamenti spinti su Chiara Ferragni è entrato a gamba tesa nella polemica nata tra i Ferragnez e Pio e Amedeo.

Dal palco dei Seat music awards, il duo comico pugliese ha ironizzato sulle polemiche del rapper con la Rai dopo il concertone del 1 maggio. Lo sketch di Pio e Amedeo, però, non è piaciuto a Fedez, noto per essere piuttosto permaloso e suscettibile, e infatti il rapper ha replicato con stizza alle parole dei due pugliesi attraverso i social. Un atteggiamento che fa sorridere ma anche un po' riflettere, visto che il fulcro del monologo di Pio e Amedeo era proprio l'abitudine del rapper di creare polemica sul web per aumentare l'engagement del suo profilo per incrementare il traffico sulle sponsorizzazioni.

Ma nel botta e risposta tra i tre, a un certo punto, si è inserita anche Chiara Ferragni in difesa di suo marito. Ne è nata una vera battaglia social, nonostante i quattro per un periodo abbiano avuto ottimi rapporti, vista anche la partecipazione dei Ferragnez a Emigratis, il programma del duo comico particolarmente amato dai giovanissimi, che dava molta visibilità a chi vi partecipava. Poi qualcosa tra loro si è rotto e l'idillio è finito.

Tuttavia, su questo grande carrozzone social, a un certo punto è salito anche Fabrizio Corona, che ha duramente criticato (ancora una volta) il rapper. " Sei già uscito una volta con la Lambo a distribuire soldi a quelli che tu consideri 'poveri'. Qui di sorrisoni non è che sei riuscito a strapparne, piuttosto hai mostrato il tuo vero e sincero disvalore: lo snobbismo ", scrive Fabrizio Corona contro Fedez. L'ex re dei paparazzi poi continua: " Quella stessa attitudine che hanno quelli come te che si sentono 'migliori' e che si permettono di elevarsi a un qualcosa che non sono e non saranno mai ".