"Se la incontro...": Fabrizio Corona senza freni sulla Ferragni provoca Fedez

Tra Fabrizio Corona e Fedez non corre certo buon sangue ma questa non è una novità. L'ex re dei paparazzi in più di una occasione si è scagliato contro il rapper ma questa volta dai social ha preso di mira sua moglie per gli scatti in biancheria intima pubblicati sui social. Già gli utenti nei commenti hanno attaccato l'imprenditrice digitale, secondo loro colpevole di aver condiviso foto troppo appariscenti. Ma Fabrizio Corona è andato oltre, con quelle che sembrano delle vere e proprie provocazioni nei confronti di Fedez.

In principio, Fabrizio Corona ha ripreso nelle sue storie gli scatti che Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram, scrivendo frasi allusive. Ma è solo dopo, sotto un post che in apparenza non aveva nessuna connotazione con l'argomento, che ha rincarato la dose contro l'imprenditrice digitale. Dopo aver visto le storie pubblicate dall'ex re dei paparazzi, alcuni utenti hanno fatto domande a Corona in merito al suo atteggiamento con Chiara Ferragni e non hanno usato mezzi termini nel rapportarsi con lui. " Te la trom... la Ferragni ", ha scritto un utente.

Di questi commenti se ne vedono spesso in giro ma raramente i personaggi decidono di rispondere, proprio per non dare adito a pettegolezzi e polemiche. Ma Fabrizio Corona non si è fatto questo problema e ha risposto in modo diretto: " Sì ". Per rimarcare il concetto, l'ex re dei paparazzi ha scelto di rispondere utilizzando tutti i caratteri maiuscoli, che nel linguaggio dei social significa "urlare", quindi rafforzare il concetto che si vuole esprimere. Ancora più esplicita è stata la risposta data a un altro utente che, invece, ha criticato l'atteggiamento di Fabrizio Corona nei confronti di Chiara Ferragni e, con biasimo, gli ha scritto: " Non fa nulla, tanto nessuno ti caga. Meno che mai la Ferragni ".