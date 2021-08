"Il politically correct è la cosa più sbagliata e Fedez...", nuovo attacco di Corona

Fabrizio Corona torna a parlare e per farlo ha scelto le pagine del settimanale Chi, al quale ha raccontato la sua estate insieme al figlio Carlos e la ritrovata serenità con Nina Moric. L'ex re dei paparazzi e la madre di suo figlio da circa un mese vivono un momento di armonia familiare per il bene del ragazzo, ormai 18enne. Tra cene in famiglia e partite di basket, Fabrizio Corona non dimentica gli affari e i social network, sui quali è molto attivo. È Instagram il suo canale di comunicazione col mondo ed è anche tramite le sue storie che Corona spesso attacca i personaggi noti, tacciandoli di ipocrisia.

Di recente non ha risparmiato attacchi ad Aurora Ramazzotti e a Selvaggia Lucarelli e nell'intervista ha criticato anche Fedez. " Sto solo utilizzando il mio social. Nella mia testa, nel mio progetto, il politically correct è la cosa più sbagliata del mondo, le cose che scrivo hanno un significato preciso. Le scrivo per dimostrare che tanto, ma pure tutto quello che 'vendono' gli influencer non è vero ", ha dichiarato Corona al settimanale Chi. L'ex marito di Nina Moric sostiene di non farlo per guadagnare ancora più follower: " Prenda Fedez: non è ironico che tipi così cantino e narrino che vengono dalla strada e poi abbiano la famiglia perfetta, la moglie perfetta, i figli perfetti, la bici, la mamma, la tavola apparecchiata... Ma che cos'è questo sogno borghese? ".

Fabrizio Corona si tira fuori da questa concezione e cita anche la sua ex storica Belen Rodriguez: " Io, e ci metto dentro anche Belen, un certo genere di rivoluzione l'abbiamo fatta. Me e Belen ci vedevi girare a piedi nudi, noi eravamo veri, mandavamo tutto a quel paese, ci potevi trovare sdraiati sul prato al parchetto. Fedez se lo trovi in un parchetto è perché l'ha costruito dentro una villa ".