"Ho avuto un incidente". E Myrta Merlino va in onda con il piede fasciato

Il ritorno in televisione di Myrta Merlino è nel segno dell'infortunio. La conduttrice de L'aria che tira è tornata alla guida della sua trasmissione di attualità in onda su La7, ma in apertura della prima puntata ha messo le mani avanti, raccontando dello spiacevole infortunio al piede di cui è stata vittima.

Ai telespettatori non è sfuggita l'insolita postura della conduttrice, che in avvio di programma si è mostrata seduta alla scrivania con un piede posizionato in modo inusuale sospeso su sostegni di fortuna. Dopo la sigla iniziale, Myrta Merlino ha chiarito subito la sua situazione, rassicurando tutti: " Ho avuto un piccolo incidente sono seduta, ma va tutto benissimo. Resistiamo ". E così è stato. La giornalista è rimasta seduta alla sua postazione per tutta la durata della trasmissione, discutendo e approfondendo le tematiche trattate con gli ospiti in collegamento. Solo alla fine della puntata, la conduttrice ha ceduto al desiderio di sentirsi più "attiva" e partecipe. " Io mi vorrei alzare...posso? ", ha chiesto agli assistenti in studio prima di portarsi davanti al maxi schermo e proseguire con i servizi.

Myrta Merlino non ha chiarito la dinamica dell'incidente di cui è stata vittima, ma poco fa sui social network ha lasciato trapelare qualche dettaglio in più sull'accaduto. " Weekend a dir poco turbolento. Vi risparmio la parte sotto della foto con il mio piede infortunato. Niente tacchi per qualche settimana, ma nulla di preoccupante ", ha scritto la conduttrice sulla sua pagina Instagram, condividendo con i suoi follower l'immagine del rientro in studio. Nelle sue storie la Merlino ha poi aggiunto in modo sibillino: " La sfiga ci vede benissimo ". L'infortunio, seppur non grave, costringerà dunque la conduttrice a guidare da seduta l'appuntamento quotidiano con L'aria che tira per le prossime settimane.

La giornalista di La7 non è nuova a condurre il suo programma dolorante. Nella passata stagione della sua trasmisisone aveva rischiato addirittura lo svenimento in diretta a causa di dolori alla schiena causati da un'ernia cervicale. Un problema serio che aveva scatenato il panico nello studio televisivo e che l'aveva costretta a dare forfait alla conduzione per circa un mese, lasciando il timone della trasmissione al collega Francesco Magnani.