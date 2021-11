“Ho avuto paura...”: la confessione di Valeria Marini, operata d'urgenza

Grande paura per Valeria Marini, che alla fine di ottobre è stata costretta a sottoporsi a un delicatissimo intervento di chirurgia oftalmica. A raccontarlo è il settimanale Chi nel numero in edicola, che scrive che per la prima volta si è mostrata con una grande benda che le copre l'occhio sinistro. Un supporto medico che la Marini dovrà portare ancora per diversi giorni. L'intervento chirurgico è stato effettuato d'urgenza ma " per fortuna è andato bene ", ha spiegato la showgirl al settimanale.

Cos'è accaduto all'occhio è la stessa Valeria Marini a raccontarlo, spiegando di aver sempre avuto una vista perfetta. Tuttavia, " quando a marzo ho fatto le analisi per partecipare a Supervivientes, il medico ha rilevato che avevo un problema all'occhio. Non me lo ha detto subito, perché secondo lui non mi avrebbe impedito di arrivare alla fine del reality ". Ma, stando a quanto racconta la showgirl, il problema sarebbe stato sottovalutato dal medico, perché " quando sono uscita, a giugno, mi ha mostrato le analisi e mi ha raccomandato di farmi vedere dal mio oculista in Italia ".

Valeria Marini ha seguito il consiglio del medico spagnolo e si è fatta visitare dal suo medico di fiducia che le ha consigliato di operarsi. " Era piena estate, faceva caldo, avevo mille cose da fare... Mi sono ritrovata a dover fare l'intervento di urgenza perché quello che rischiavo era di perdere la vista da un occhio ", ha rivelato la showgirl. Il suo problema si chiama foro maculare ed è una lesione in una determinata zona della retina che inficia il campo visivo. " A saperlo prima, avrei dovuto evitare Supervivientes, però è andata così... ", ha rivelato la Marini.