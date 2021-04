Mangiano uova andate a male: paura per la Marini e gli altri naufraghi

Ore difficili per Valeria Marini che, protagonista del reality spagnolo Supervivientes, è stata colta da un malore improvviso dopo aver mangiato uova crude insieme ad altri concorrenti. Dolori di pancia, nausea e mancamenti che hanno coinvolto, oltre alla showgirl italiana, altri tre naufraghi, e costretto la produzione spagnola a far approdare sull'isola un medico per valutare le condizioni di salute dei concorrenti intossicati.

Valeria Marini, giunta alla sua quarta esperienza in Honduras dopo la partecipazione alla versione italiana nel 2012 e due "ospitate" nel 2008 e 2018, è una delle protagoniste dell'ultima edizione di Supervivientes, la versione iberica dell'Isola dei Famosi. Nell'ultima prova ricompensa la showgirl si è messa in mostra e la vittoria del gruppo ha consentito ai naufraghi di ottenere razioni di cibo aggiuntive e qualche oggetto per sopravvivere alle difficoltà. I concorrenti spagnoli hanno potuto acquistare alcuni alimenti e, nello scegliere quali cibi prendere, hanno deciso di seguire il suggerimento di Valeria: comprare otto uova. Il gruppo però non aveva fatto i conti con l'impossibilità di cuocere le uova e così, complice la fame irrefrenabile, la Marini e altre tre naufraghe hanno deciso di mangiare comunque le uova, ma crude. Una scelta che si è dimostrata azzardata e pericolosa per le conseguenze arrivate poche ore dopo.

Valeria Marini e le altre concorrenti che avevano mangiato le uova sono state infatti colte da malore. Il tutto sotto gli occhi attenti delle telecamere, che riprendono i naufraghi h24. Mal di pancia, vomito e mancamenti improvvisi, dovuti anche alla debolezza, che hanno convinto il resto del gruppo a gettare le uova rimaste, che forse erano andate a male per colpa del caldo. Unaalimentare che poteva costare caro alle naufraghe coinvolte e che invece, fortunatamente, si è risolta con i controlli del medico della produzione. Dopo essersi ripresa dal malore, Valeria Marini è voluta tornare subito in azione. Ma nel cercare di prendere del pesce per cena è stata punta da alcune meduse , che si trovavano nella zona dove la showgirl aveva deciso di pescare insieme ad altre due concorrenti. Insomma una giornata "no" per la stella del Bagaglino che, a poco meno di una settimana dal suo ingresso in gioco, ha già dimostrato di potersela giocare alla pari di altri concorrenti.