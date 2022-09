"Ho avuto un tumore alla gola". La rivelazione choc di Daniele Bossari

" Sono vivo e ve lo posso raccontare". Con queste parole Daniele Bossari, speaker radiofonico e volto televisivo di "Mistero", ha raccontato ai suoi fan della malattia, che lo ha colpito e dalla quale sembra essere guarito. "Ho avuto un tumore alla gola ", ha rivelato Bossari sulla sua pagina Instagram, raccontando come ha vissuto gli ultimi difficili mesi tra chemioterapia e ricerca di un nuovo equilibrio.

" Questa malattia ha rappresentato per me una potentissima forma iniziatica - ha scritto su Instagram Daniele Bossari in un lungo e toccante messaggio - obbligandomi a disintegrare il mio ego, sgretolando ogni certezza, permettendomi di revisionare la scala dei valori: quali sono le vere priorità? La prima é l'amore. L'amore che ho ricevuto dalla mia famiglia e dalle persone a me care. L'aiuto, la presenza, il sacrificio di chi mi é stato accanto. E poi l'amore per la vita in sé. Di fronte allo paura della morte ogni cosa diventa più vivida. A volte bisogna attraversare il dolore per comprendere la felicità. Ora lo so bene ".

Ma i momenti più duri, quelli della diagnosi e della battaglia affrontata con la chemioterapia, sembrano essere alle sue spalle. Oltre alla moglie e alla figlia - Filippa Lagerback e Stella - le quali sono rimaste sempre accanto a lui, Daniele Bossari ha ringraziato anche i medici dell'ospedale San Raffaele di Milano, che lo hanno seguito in questi lunghi mesi vissuti con l'unico scopo di sconfiggere la malattia. Il conduttore televisivo ha definito la sua vittoria sul tumore una " rinascita " dopo avere vissuto per mesi come " l'appeso ", una delle figure dei tarocchi, alla quale si sente più legato.