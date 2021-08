"Ho chiuso con gli amici no vax". La decisione drastica di Jennifer Aniston

Jennifer Aniston è rimasta senza "friends". O meglio, senza amici no vax. La popolare attrice hollywoodiana, protagonista della serie cult di fine anni Novanta, ha raccontato in un'intervista al magazine InStyle di aver interrotto i rapporti con alcuni amici che si erano rifiutati di fare il vaccino o che avevano sostenuto posizioni contrarie alla puntura anti-Covid. Una scelta drastica, che tuttavia non stupisce: l'ex moglie di Brad Pitt, infatti, sin dall’inizio della pandemia si era apertamente schierata in favore delle misure di contenimento dei contagi.

"C'è un gran numero di persone no vax o che semplicemente non danno retta ai fatti. È un vero peccato. Ho perso alcune persone nella mia routine settimanale che si sono rifiutate di fare il vaccino e di dire se lo avevano fatto" , ha testimoniato l’attrice, che si appresta a tornare su AppleTv+ con la seconda stagione della serie tv The Morning Show, girata proprio al tempo dell’emergenza. Una circostanza che ha ulteriormente sensibilizzato l’interprete statunitense sul tema della prevenzione e dei vaccini, diventato un suo cavallo di battaglia soprattutto nei confronti degli scettici. "Ognuno ha diritto alla propria opinione, ma molte opinioni non sono basate su nient'altro che sulla paura o sulla propaganda" , ha lamentato l’attrice al riguardo.

Già più di un anno fa, la Aniston aveva preso posizione sui social a favore dell’utilizzo della mascherina. " Capisco che sia scomoda. Ma non pensi che sia peggio che le aziende stiano chiudendo, si stanno perdendo posti di lavoro e gli operatori sanitari stanno raggiungendo lo sfinimento assoluto?" , aveva scritto l’attrice, postando una propria foto con indosso il dispositivo di protezione. " Le persone sembrano preoccupate che i loro diritti vengano portati via quando gli viene chiesto di indossare una mascherina. Questa raccomandazione semplice ed efficace viene politicizzata a spese della vita delle persone. E in realtà non dovrebbe essere un dibattito" , aveva inoltre osservato la star hollywoodiana.

Con il passare dei mesi, l’argomento è diventato particolarmente d’attualità anche sui set cinematografici, al punto che recentemente Netflix ha comunicato l’estensione all'obbligo vaccinale anche a tutti i suoi dipendenti e a coloro che dovranno fare visita ai loro uffici. Già nelle scorse settimane, un’altra star del cinema americano come Sean Penn si era schierata apertamente in favore dei vaccini. L’attore aveva infatti comunicato di non voler tornare sul set della serie tv Gaslit finché tutti i lavoratori della produzione non avessero fatto la puntura anti-Covid.